باشگاه خبرنگاران جوان - «محمدکاظم آل‌صادق»، سفیر جمهوری اسلامی ایران در عراق در ارتباط با اخبار منتشرشده درباره بسته شدن مرز شلمچه توضیح داد که بخش مسافری این مرز باز است و تردد مسافران طبق روال عادی انجام می‌شود، اما بخش تجاری از روز گذشته به دلیل بروز اختلال در سامانه گمرکی بعضا با مشکلاتی رو‌به‌رو شده است.

وی با اشاره به اینکه مشکل ایجادشده در سامانه گمرکی در حال پیگیری برای رفع است، گفت: براساس اعلام مقامات گمرکی عراق، این سامانه صبح امروز دوشنبه برای مدت کوتاهی فعال شد و در این فاصله هشت کامیون وارد شدند، اما مجدداً سامانه قطع شد و اکنون طبق آخرین صحبت‌ها مرز تجاری باز شده ولی سیستم گمرکی کند عمل می‌کند.

منبع: ایسنا