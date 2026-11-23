باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - قیمت قرارداد‌های آتی نفت خام روز دوشنبه بیش از یک درصد کاهش یافت؛ زیرا افزایش عرضه جهانی، نگرانی سرمایه‌گذاران درباره حملات اخیر در خاورمیانه و همچنین اظهارات دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، درباره احتمال ازسرگیری حملات علیه ایران پس از آغاز سال نو میلادی را کاهش داد.

اعتماد معامله‌گران همچنین با گزارش هفته گذشته آژانس بین‌المللی انرژی تقویت شد. این نهاد پیش‌بینی کرده است که مازاد عرضه نفت ممکن است از سه‌ماهه چهارم سال ۲۰۲۶ آغاز شود و میزان آن به حدود دو میلیون بشکه در روز برسد.

نفت خام وست تگزاس اینترمدیت (WTI) برای تحویل در ژانویه ۲۰۲۷، ساعت ۶:۱۵ صبح به وقت شرق آمریکا با افت ۱.۶۱ درصدی به ۸۲.۰۷ دلار در هر بشکه رسید.

همچنین بهای نفت برنت برای تحویل در ماه مشابه، ساعت ۶:۱۷ صبح به وقت شرق آمریکا با کاهش ۱.۸۸ درصدی به ۹۰.۸۴ دلار در هر بشکه رسید.

منبع: بریکینگ د نیوز