باَشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی- یک بررسی جدید توسط سازمان بریتانیایی «کوکران» (Cochrane) نشان می‌دهد که مکمل‌های زردچوبه ممکن است تأثیر بالینی ناچیز یا هیچ‌گونه تأثیر قابل‌توجهی در کاهش درد افراد مبتلا به آرتروز زانو نداشته باشند.

این یافته با نتایج پژوهش‌های پیشین که به احتمال وجود فوایدی در این زمینه اشاره داشتند، در تضاد است.

آرتروز (استئوآرتریت) شایع‌ترین نوع بیماری مفصلی است. اگرچه در حال حاضر درمان قطعی برای آن وجود ندارد، اما ورزش و دارو می‌توانند به مدیریت علائم آن کمک کنند.

زردچوبه که ادویه‌ای رایج است، حاوی ترکیباتی به نام «کورکومینوئیدها» (از جمله کورکومین) است که خواص ضدالتهابی دارند. از آنجا که التهاب در بروز علائم این بیماری نقش دارد، مکمل‌های زردچوبه به عنوان یک درمان احتمالی، توجه زیادی را به خود جلب کرده‌اند.

یک تیم بین‌المللی از پژوهشگران، ۹ مطالعه را که شامل ۱۲۴۵ شرکت‌کننده بود، مورد بررسی قرار دادند. در این مطالعات، مکمل‌های زردچوبه با دارونما (پلاسیبو)، دارو‌های ضدالتهاب غیراستروئیدی (مانند ایبوپروفن و دیکلوفناک) و استامینوفن مقایسه شدند.

ترکیبات و دوز‌های محصولات مورد استفاده متفاوت بود؛ میانگین سنی شرکت‌کنندگان بین ۵۲ تا ۶۲ سال بود، حدود دو‌سوم آنها را زنان تشکیل می‌دادند و مدت زمان مطالعات بین چهار هفته تا سه ماه متغیر بود.

درمان جدید، امیدی تازه برای میلیون‌ها فرد مبتلا به آرتروز ایجاد می‌کند

این بررسی نشان داد که شواهد موجود، حاکی از وجود یک مزیت بالینی آشکار نیستند. مشخص شد که زردچوبه تأثیری بیشتر از دارونما یا دارو‌های ضدالتهاب ندارد؛ هرچند به دلیل محدودیت‌های موجود در مطالعات اولیه، همچنان مقداری عدم قطعیت در این زمینه باقی است.

دکتر ایوان شرینسکی، پژوهشگر ارشد و متخصص روماتولوژی، می‌گوید: «این نتایج مرا شگفت‌زده نمی‌کند؛ آرتروز بیماری پیچیده‌ای است که هنوز به طور کامل شناخته نشده است. با وجود تحقیقات گسترده، گزینه‌های درمانی داروییِ مؤثر همچنان محدود هستند.»

او می‌افزاید که درک بهترِ سازوکار‌های این بیماری می‌تواند به توسعه درمان‌های مؤثرتر در آینده کمک کند.

بررسی‌های پیشین عمدتاً حاکی از آن بودند که زردچوبه باعث بهبود درد و عملکرد جسمانی می‌شود؛ با این حال، برخی از آن یافته‌ها ممکن است تحت تأثیر مطالعاتی قرار گرفته باشند که اعتبار آنها به طور رسمی ارزیابی نشده بود.

بررسی جدیدِ کوکران شامل ارزیابی‌های رسمیِ اعتبار بود؛ در نتیجه، ۱۰ کارآزمایی به دلیل وجود ابهاماتی کنار گذاشته شدند تا زمانی که نویسندگان آنها توضیحات لازم را ارائه دهند؛ بنابراین، این موارد در تحلیل نهایی گنجانده نشدند.

علاوه بر این، بررسی‌های قبلی طیف وسیع‌تری از مطالعات را شامل می‌شد - از جمله آزمایش‌هایی که صرفاً بر تشخیص رادیوگرافی متکی بودند، شامل دارو‌های غیرخوراکی یا محصولات ویژه همراه با سایر مواد مؤثر بودند - که تا حدودی توضیح می‌دهد که چرا بررسی جدید به نتیجه‌گیری‌های محتاطانه‌تری رسیده است.

شرینسکی تأکید می‌کند که این بررسی اهمیت ارزیابی قابلیت اطمینان آزمایش‌های بالینی را برجسته می‌کند، زیرا این امر به شناسایی مطالعاتی که قبل از اتکا به یافته‌هایشان نیاز به توضیح دارند، کمک می‌کند.

در مورد توصیه‌های او به بیماران، او خاطرنشان می‌کند که به طور معمول استفاده از مکمل‌های زردچوبه را توصیه نمی‌کند. با این حال، اگر بیماری در مورد آنها سؤالی بپرسد، او آنچه را که در حال حاضر شناخته شده است - و همچنین آنچه که نامشخص است - در مورد مزایا و خطرات احتمالی آنها توضیح می‌دهد و بیمار را قادر می‌سازد تا تصمیمی آگاهانه بگیرد.

منبع: مدیکال اکسپرس