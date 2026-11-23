باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، روز دوشنبه عملیات اوکراین علیه یک کشتی جنگی روسیه در نزدیکی سواحل لیبی و همچنین حملات کی‌یف به کشتی‌های باری روسیه در دریای بالتیک را «روندی بسیار خطرناک» توصیف کرد.

پسکوف در نشست خبری خود در مسکو، در واکنش به اظهارات ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، مبنی بر اینکه نیرو‌های اوکراینی ناوچه روسی «مرکوری» را در نزدیکی سواحل لیبی غرق کرده‌اند، گفت کرملین اظهارات وی را مورد توجه قرار داده است.

وی افزود: «وزارت دفاع در حال رسیدگی به این موضوع است و در صورت صلاحدید، اطلاعات لازم نیز از طریق این وزارتخانه ارائه خواهد شد.»

پسکوف تأکید کرد که روسیه در پاسخ به حملات، عملیات نظامی خود در اوکراین را ادامه می‌دهد.

او گفت: «نیرو‌های نظامی ما هر روز حملات گسترده و همه‌جانبه‌ای را علیه زیرساخت‌های نظامی در اوکراین انجام می‌دهند. این اقدامات پیامد‌های بسیار دردناکی برای رژیم کی‌یف به همراه دارد.»

سخنگوی کرملین افزود روسیه مطابق با مواضع اخیر ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور این کشور، این مسیر را ادامه خواهد داد.

زلنسکی پیش‌تر در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرده بود که پهپاد‌های دریایی اوکراین ناوچه «مرکوری» را غرق کرده و به یک کشتی باری نیز حمله کرده‌اند. وی همچنین مدعی شده بود که یک بالگرد نظامی نیز منهدم شده است.

پیش‌تر گزارش شده بود که این ناوچه در جریان حمله احتمالی پهپاد‌های دریایی، هنگام پهلوگیری در بندر بنغازی در شرق لیبی هدف قرار گرفته است.

مقام‌های محلی اعلام کردند این حمله موجب انفجار و آتش‌سوزی شده و خسارات شدیدی به شناور وارد کرده است. در این حادثه دست‌کم ۱۰ نفر از خدمه روس و لیبیایی نیز زخمی شدند.

دولت مستقر در شرق لیبی اعلام کرد این کشتی هنگام بازگشت به روسیه برای سوخت‌گیری و تأمین تدارکات در بندر توقف کرده بود. این دولت همچنین از آغاز تحقیقات مشترک با مسکو درباره این حادثه خبر داد.

در زمان انتشار این گزارش، هیچ طرفی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته بود.

منبع: آناتولی