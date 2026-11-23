باشگاه خبرنگاران جوان - اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه، در سومین دوره جام رسانه امید با بیان اینکه امروز باید «ایرانی را از نو شناخت»، اظهار کرد: این موضوع هم درباره افراد و هم درباره جوامع صدق می‌کند؛ چراکه هر جامعه‌ای جوهر و هویت واقعی خود را در شرایط دشوار نشان می‌دهد. ایرانیان نیز در دو سال گذشته به‌خوبی نشان داده‌اند که در دوره‌های سخت چگونه تصمیم می‌گیرند و چه شیوه‌ای برای مواجهه با بحران‌ها دارند.

وی افزود: خردورزی که جان‌مایه حکمت ایرانی است، در شرایط دشوار خود را نشان می‌دهد. تصور کنید در نخستین ساعات روز شنبه ۹ اسفند ۱۴۰۴، کشور با حمله‌ای گسترده و بی‌سابقه از سوی دو قدرت مواجه شد؛ حمله‌ای که هم‌زمان با ترور و شهادت شماری از مسئولان و فرماندهان کشور و هدف قرار گرفتن بیت رهبر شهید انقلاب، کودکان و افراد بی‌گناه را نیز در میناب و لامرد هدف قرار داد.

سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به اهداف این حملات تصریح کرد: هدف از چنین اقداماتی، ایجاد حداکثر شوک، ترس و ارعاب در جامعه و مختل کردن قدرت تصمیم‌گیری در ساختار حکمرانی و میان مردم بود؛ اما آنچه در عمل اتفاق افتاد، نشان داد جامعه ایران در برابر چنین شرایطی چگونه رفتار می‌کند.

بقائی ادامه داد: در شرایطی که رهبر انقلاب، فرمانده سپاه، وزیر دفاع و شماری از چهره‌های برجسته کشور به شهادت رسیدند، ایران در فاصله‌ای کوتاه با تمام توان از خود دفاع کرد. این واکنش در شرایطی رخ داد که کشور با یکی از سنگین‌ترین شوک‌های امنیتی و اجتماعی مواجه بود.

وی با اشاره به رفتار مردم در ساعات ابتدایی حمله گفت: خانواده‌ها باید فرزندان خود را از مدارس خارج می‌کردند و بسیاری نیز ناچار به ترک تهران بودند؛ با این حال، شاهد رفتار‌های نامتعارف و تنش‌آفرین در پمپ‌بنزین‌ها و فروشگاه‌ها نبودیم. این رفتار‌ها نشان‌دهنده ریشه‌داری فرهنگی و تمدنی مردم ایران است.

سخنگوی وزارت امور خارجه تأکید کرد: مردم در این شرایط نشان دادند ریشه‌های هویتی و فرهنگی‌شان به کجا بازمی‌گردد و چگونه می‌توانند در میانه بحرانی سنگین، آرامش و خردورزی خود را حفظ کنند.

بقائی خاطرنشان کرد: بحران‌ها فرصتی هستند تا افراد و جوامع خود را محک بزنند و مشخص شود ارزش‌ها و ویژگی‌هایی که همواره از آنها سخن گفته‌اند، در عرصه عمل چگونه بروز پیدا می‌کند. ملت ایران نیز در این شرایط دشوار، بخشی از هویت و اصالت تاریخی خود را به نمایش گذاشت.

میراث تمدنی و فرهنگی ایران، پشتوانه اقتدار کشور در برابر دشمنان است

سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان اینکه ایرانیان علاوه بر روحیه مبارزه، از ظرفیت بالایی برای تحمل دشواری‌ها و تاب‌آوری برخوردارند، اظهار کرد: در تاریخ ایران جنگ‌های متعددی رخ داده و کشورمان بار‌ها با تهاجم بیگانگان مواجه شده است، اما به اعتقاد من، حوادث اخیر از نظر نابرابری توانمندی‌ها و سطح فناوری طرفین، شرایطی کم‌سابقه را رقم زد.

وی با اشاره به تفاوت شرایط جنگ‌های تاریخی ایران با تقابل‌های اخیر افزود: در دوره‌هایی مانند حمله مغول یا اسکندر، طرفین از نظر سطح فناوری و تجهیزات نظامی فاصله‌ای به شکل امروز نداشتند، اما در حوادث اخیر با طرف‌هایی مواجه بودیم که از نظر فناوری، امکانات و حجم تجهیزات نظامی برتری قابل‌توجهی داشتند.

سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به حمایت‌های نظامی کشور‌های غربی از طرف‌های مهاجم گفت: به گفته مقام‌های ناتو، کشور‌های اروپایی و اعضای این پیمان با تمام توان در این تقابل مشارکت داشتند و هزاران پرواز نظامی در هفته‌های نخست انجام شد. همچنین برخی کشور‌های منطقه امکانات و پایگاه‌های نظامی خود را در اختیار طرف‌های مهاجم قرار دادند.

بقائی ادامه داد: در طول تاریخ ایران کمتر می‌توان نمونه‌ای یافت که در فاصله چند روز، شمار زیادی از رهبران و فرماندهان کشور هدف ترور قرار گرفته باشند؛ با این حال، واکنش ایران در همان ساعات نخست، دفاع با تمام توان بود.

وی با بیان اینکه بخش مهمی از این توانمندی به انسجام ملی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی بازمی‌گردد، تصریح کرد: اگر پیش‌تر به میراث فرهنگی و تمدنی خود افتخار می‌کردیم، امروز باید بیش از گذشته درک کنیم که این میراث، صرفاً مجموعه‌ای از آثار تاریخی یا افتخارات ادبی نیست، بلکه یکی از عناصر قدرت و اقتدار ایران به شمار می‌رود.

سخنگوی وزارت امور خارجه خاطرنشان کرد: ترکیب تمدن ایرانی با فرهنگ و مکتب اسلامی و شیعی، زمینه‌ای فراهم کرد تا مردم بتوانند از سرزمین، عزت و هویت خود دفاع کنند. زبان فارسی نیز تنها وسیله ارتباطی یا حامل مضامین ادبی نیست، بلکه میراث‌دار خرد، حکمت و تجربه تاریخی ایرانیان است و می‌تواند به‌عنوان پشتوانه‌ای برای قدرت ملی شناخته شود.

بقائی با اشاره به نقش نماد‌های تاریخی و دینی در تقویت روحیه مردم گفت: هم‌حسی با شخصیت‌هایی همچون آرش و کوروش و قهرمانان شاهنامه، در کنار بازخوانی مداوم واقعه کربلا و عاشورا، بخشی از سرمایه هویتی جامعه ایران را شکل داده است. پیوند این دو حوزه فرهنگی و اعتقادی در روز‌های دشوار اخیر به مردم کمک کرد تا با قدرت و انسجام بیشتری در برابر دشمنان ایستادگی کنند.

وی افزود: میراث چند هزار ساله ایران در جریان حوادث اخیر به پشتوانه‌ای برای دفاع از کشور تبدیل شد؛ سرمایه‌ای که باید برای نسل‌های آینده نیز حفظ و تقویت شود. به تعبیر من، ایران در این دوره تاریخی بار دیگر ظرفیت بازتولید هویت و قدرت خود را نشان داد.

سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به نقش مردم در روز‌های ابتدایی جنگ اظهار کرد: مردم در شرایطی که کشور با شهادت رهبر انقلاب، فرماندهان ارشد و شماری از مسئولان مواجه شده بود و هم‌زمان خانواده‌ها داغدار کودکان جان‌باخته در میناب و لامرد بودند، انسجام خود را حفظ کردند و با حضور و همبستگی اجتماعی، محاسبات دشمن را با چالش مواجه ساختند.

بقائی با اشاره به مفهوم بسیج گفت: بسیج در معنای لغوی به مفهوم آمادگی همگانی است، اما در معنای عمیق‌تر، به این معناست که تک‌تک ایرانیان برای ساختن کشور و دفاع از عزت، شرافت، حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی ایران آمادگی داشته باشند.

وی با بیان اینکه نام بسیج همواره با استقامت، پایداری و تلاش گره خورده است، تأکید کرد: امروز بسیج باید پیشگام انسجام و اتحاد ملی و گردهم آوردن همه ایرانیان حول محور پرچم کشور باشد؛ پرچمی که در ماه‌های اخیر مردم در شهر‌های مختلف برای پاسداشت آن حضور پیدا کردند و آن را نماد هویت و همبستگی ملی دانستند.

سخنگوی وزارت امور خارجه با تأکید بر مسئولیت نسل کنونی در قبال آینده ایران گفت: نسل‌های مختلف مانند دوندگان یک مسابقه امدادی، مسئولیت حفاظت از میراث گذشتگان و انتقال آن به آیندگان را برعهده دارند. پیشینیان ما ایران را صرفاً به‌عنوان یک محدوده جغرافیایی به ما نسپردند، بلکه آن را به‌عنوان مأمن و پناهگاه ایرانیان، با رنج، تلاش و جانفشانی حفظ کردند.

بقائی در پایان ابراز امیدواری کرد که نسل کنونی نیز در صیانت از کشور کوتاهی نکند و افزود: تاریخ درباره عملکرد نسل ما قضاوت خواهد کرد. باید آگاه باشیم که در چه مقطع حساسی از تاریخ ایران زندگی می‌کنیم و با اتکا به میراث فرهنگی، تمدنی و دینی خود، مسیر دفاع از کشور و تقویت انسجام ملی را با قوت ادامه داد.

منبع: مهر