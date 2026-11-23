باشگاه خبرنگاران جوان -امیر ترکاشوند سرپرست مدیریت جزایر اقماری سازمان منطقه آزاد کیش با اشاره به زیبایی های طبیعی جزیره هندورابی گفت: این جزیره ایرانی خلیج فارس طی سال‌های گذشته در روند توسعه مغفول واقع شده ولی اقدامات توسعه و رونق بخشی به آن با هدف استفاده از ظرفیت‌های این گوشه از کشورمان آغاز شده است.

وی با بیان این که جزیره هندورابی تنها جایی در ایران است که آب و برق آن به صورت رایگان در اختیار اهالی و سکنه قرار می گیرد، افزود: تمام شرایط و بستر برای توسعه و سرمایه گذاری در این جزیره ایرانی فراهم شده است.

سرپرست مدیریت جزایر اقماری سازمان منطقه آزاد کیش با اشاره به تامین سوخت، برق، آب شیرین و برخی زیرساخت‌های لازم برای تداوم زندگی در جزیره هندورابی اظهار کرد: دکل مخابراتی این جزیره برای برقراری تماس جا به جا شده و شبکه فیبر نوری نیز به جزیره کشیده شده و به زودی اینترنت پرسرعت در کل جزیره فعال شده و در اختیار اهالی قرار می‌گیرد.

وی بیان کرد: اینترنت و خدمات زیرساخاتی برای رشد و توسعه این جزیره بسیار حیاتی است و در این زمینه اقدامات لازم شروع شده تا بستر برای هر نوع سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی در این جزیره فراهم شود.

ترکاشوند با اشاره به آغاز سرمایه‌گذاری و اقدامات عمرانی زیرساختی سازمان منطقه آزاد کیش برای توسعه این جزیره ایرانی خلیج فارس گفت: ما به دنبال سرمایه گذار کلان هستیم و بر این اساس، بسته‌های سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف این جزیره پیش بینی و تدوین شده و از پیشنهادهای سرمایه‌گذاری فعالان بخش خصوصی نیز استقبال می‌کنیم.

وی اضافه کرد: کل جزیره هندورابی سند تک برگی به نام سازمان منطقه آزاد دارد ولی اقداماتی برای واگذاری سند تک برگی به سکنه آنجا برای مالکیت اعیانی، ساختمان‌ها و بناهای احداث شده با همکاری مدیریت املاک و مستغلات سازمان منطقه آزاد کیش آغاز شده و برخی اسناد نیز صادر و واگذار شده است.

سرپرست مدیریت جزایر اقماری سازمان منطقه آزاد کیش از تخصیص یک دستگاه خودرو مجهز آتش نشانی به جزیره هندورابی خبر داد و گفت: بازسازی یک واحد هتل احداث شده در این جزیره نیز آغاز شده که پس از تکمیل، در آینده نزدیک در اختیار گردشگران جزیره قرار می‌گیرد.

منبع: ایرنا