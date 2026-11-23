باشگاه خبرنگاران جوان - حضور مردم در میادین مقاومت، به صورت خودجوش انسجام ملت با صلابت و انقلابی کشورمان را بار دیگر را به نمایش گذاشت. مردمانی که در سخت‌ترین شرایط، به عشق ملت غیور و سربلند کشورمان، با پرچم سه رنگ و مقدس کشورمان بار دیگر نشان دادند که راه شهدا همانند چراغ روشنی است که هیچ وقت خاموش نمی‌شود.

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جلوه‌هایی از دویست و شصت و هفتمین اجتماع مردم شهید پرور ماهدشت - شکرالله رحمانی - محسن رحمانی

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