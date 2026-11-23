باشگاه خبرنگاران جوان - اداره کل هواشناسی گیلان با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: طی فردا و پس فردا (سه شنبه ۳ و چهارشنبه ۴ آذر ماه) شرایط برای وزش باد جنوبی (بعضی نواحی باد گرم/ گاهی شدید یا خیلی شدید/ به ویژه ارتفاعات و دامنه‌ها)، افزایش دما و احتمال خیزش و گسیل گرد و خاک مهیا می‌شود. علاوه بر این در برخی مناطق ساحلی و جلگه‌ای، پدیده مه یا هوای مه آلود و کاهش دید دور از انتظار نیست (هشدار سطح زرد هواشناسی).

به تدریج از بعد از ظهر چهارشنبه با نفوذ سامانه بارشی و شمالی شدن جریانات در منطقه، ابرناکی و مه آلودگی، کاهش دما، وزش باد (پاره‌ای نواحی شدید) و در بعضی نقاط بارندگی (گاهی رگباری و شدید به ویژه در ارتفاعات و دامنه ها)، رعد و برق و احتمال تگرگ تا اواخر هفته پیش بینی می‌شود.

هشدار سطح نارنجی هواشناسی دریایی

از صبح چهارشنبه با تقویت جریانات جنوبی و از ظهر چهارشنبه شمالی شدن جریانات شاهد وزش باد شدید و بسیار شدید در نواحی ساحلی استان خواهیم بود که در این خصوص هشدار سطح نارنجی هواشناسی دریایی صادر شده است.