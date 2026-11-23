باشگاه خبرنگاران جوان - کامران میرحاجی دادستان مرکز استان فارس درباره پرونده مسمویت مشروبات الکلی در شیراز و مرودشت گفت: این پرونده به صورت ویژه و در سریع‌ترین زمان رسیدگی و با عامل یا عوامل دخیل برخورد قاطع و بازدارنده قانونی انجام خواهد شد.

او با بیان اینکه از روز گذشته گزارش‌هایی در خصوص مسمویت‌های ناشی از مشروبات الکلی در شیراز و مردوشت دریافت شد، گفت: متاسفانه در این رابطه طبق اعلام مراکز درمانی تاکنون ۳۸ نفر به مراکز درمانی دولتی مراجعه کرده‌اند که از این تعداد ۱۸ نفر در این مراکز بستری هستند.

میرحاجی با بیان اینکه از ۱۵ نفر از مراجعان به مراکز درمانی زن و ۲۳ نفر مرد هستند، گفت: وضعیت جسمانی۴ نفر از مصدومان وخیم گزارش شده است که هم اکنون در بخش‌مراقب‌های ویژه شیراز و مرودشت تحت در‌مان هستند.

دادستان مرکز استان فارس همچنین بیان داشت: مطابق گزارش مسئولین درمانی یک نفر از مصدومان که در بخش مراقبت‌های ویژه به سر می‌برد دچار مرگ مغزی شده است.

میرحاجی با تأکید بر اینکه تحقیقات گسترده‌ای درباره تهیه، تولید و توزیع مشروبات الکلی تقلبی زیر نظرمقام قضایی آغاز شده است، گفت: پس از دستگیری ۷ نفر مظنون مرتبط با این پرونده، سه باب منزلنی که به عنوان کارگاه تهیه و الصاق برچسب مشروبات الکلی خارجی مورد استفاده قرار گرفته بود، شناسایی و پلمپ شد.

او تصریح کرد: این پرونده به صورت ویژه و در سریع‌ترین زمان رسیدگی و با عامل یا عوامل دخیل برخورد قاطع و بازدارنده قانونی انجام خواهد شد.

منبع: دادگستری فارس