باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهرانگیز آبروشن ـ همزمان با سالروز وفات حضرت ام‌البنین (س) و در آستانه گرامیداشت روز مادر جمعی از مسئولان استانی با حضور در منزل شهید متین موحد از روحیه والا و صبر انقلابی مادر این شهید والامقام تجلیل کردند.

در این دیدار که با حضور معاون سیاسی و اجتماعی استانداری آذربایجان غربی، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران، مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری، مسئول بسیج جامع زنان ارومیه، نماینده انجمن همسران شهدا، بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و نماینده نیروی انتظامی استان برگزار شد یاد و خاطره شهدای امنیت گرامی داشته شد.

شهید موحد؛ نماد ایستادگی در برابر سناریوی دشمن

رسول مقابلی معاون سیاسی و اجتماعی استانداری آذربایجان غربی در این دیدار با تسلیت و تبریک شهادت شهید متین موحد اظهار کرد: توفیق حضور در محضر مادر شهید توفیقی بزرگ برای ماست تا از این فضای معنوی روحیه بگیریم. هدف دشمن در جنگ ترکیبی اخیر این بود که با ایجاد ناامنی، ترور و حمله به اماکن انتظامی این پیام را القا کند که شهر بی‌صاحب است و زمینه را برای اغتشاش فراهم کند اما شهید موحد و دیگر مدافعان امنیت با نثار جان خود نقشه دشمن را خنثی و تمامیت ارضی کشور را تحکیم کردند.

وی با تأکید بر اینکه خانواده‌های شهدا برگزیدگان الهی هستند، افزود: در شرایطی که دشمن متخاصم تمام‌قد ایستاده است تنها راه چاره ما مقاومت و مقابله است و همه مدیران دستگاه‌های اجرایی باید تمام توان خود را برای حل مشکلات مردم به‌ویژه مردم حاضر در میدان به کار گیرند.

روایت مادر از فرزند شهیدش

در ادامه این دیدار مادر شهید متین موحد که از مادران دهه شصتی و جوان کشور می باشد، به مرور خاطرات فرزند شهیدش پرداخت. شهید موحد در سن ۲۰ سالگی و در تاریخ ۲۶ اسفند در جریان انجام وظیفه و ایست بازرسی در میدان ولیعصر (عج) تهران توسط ریزپرنده دشمن متخاصم هدف حمله قرار گرفت و به فیض شهادت نائل آمد.

این مادر دغدغه‌مند و مقاوم با مرور خاطرات فرزندش با صدایی استوار گفت: دشمنان بشنوند و بدانند پسرم شهید شده اما من هنوز هستم و با تمام قدرت ادامه‌دهنده راه شهیدم خواهم بود.

وی با تأکید بر اینکه با وجود تقدیم فرزند همچنان استوار پای رهبر و نظام ایستاده‌اند پیامی روشن به بدخواهان نظام داد.

مادران شهدا؛ معماران ایران قوی

نیر الهامی مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری آذربایجان غربی نیز در این دیدار مادران و همسران شهدا را الگوی واقعی زن سوم مسلمان دانست و گفت: به تعبیر رهبر شهید انقلاب مادران شهدا معماران ایران قوی هستند. مایه افتخار استان ماست که چنین اسطوره‌های صبوری در میان ما حضور دارند و ضروری است خاطرات و ناگفته‌های این مادران عزیز ضبط و ثبت شود تا نسل جوان و آیندگان کشور آن را چراغ راه زندگی خود قرار دهند.

یادآوری حماسه شهدای مرز و دیار آذربایجان

در اثنای این دیدار همچنین از مجاهدت‌های دیگر شهدای امنیت و مرزداران غیور از جمله شهید فرهاد فرهادی متولد ۱۳۶۹ که ۱۵ اسفند ۱۴۰۴ عازم مرز پیرانشهر شده و سوم خردادماه سال‌جاری در مسیر بازگشت به شهادت رسید و از او فرزندی ۶ ساله به یادگار مانده است؛ تجلیل شد.

در پایان این دیدار مسئولان حاضر ضمن تأکید بر پیگیری و هموارسازی مشکلات خانواده‌های معظم شهدا، بر ضرورت مستندسازی و چاپ کتاب خاطرات و آثار شهدای استان با همکاری بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس تأکید کردند.