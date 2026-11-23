باشگاه خبرنگاران جوان - هادی عیدی‌پور در تشریح جزئیات این حادثه اظهار کرد: ساعت ۱:۴۷ بامداد دوم آذرماه ۱۴۰۵، در پی تماس کادر درمانی بیمارستان نمازی با سامانه ۱۲۵، نیرو‌های عملیاتی ایستگاه شماره ۲ آتش‌نشانی بلافاصله به محل اعزام شدند.

او افزود: این کودک چهار ساله دست خود را داخل دستگاه چرخ‌گوشت فرو برده بود که در پی آن، انگشتان وی دچار آسیب جدی شده بود.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز ادامه داد: آتش‌نشانان با هماهنگی کادر اورژانس و بیمارستان نمازی، با برش‌کاری و باز کردن بخش خروجی دستگاه، موفق شدند انگشتان آسیب‌دیده کودک را از قسمت میله حلزونی چرخ‌گوشت خارج کنند و برای انجام عمل پیوند در اختیار تیم پزشکی قرار دهند.

عیدی‌پور در پایان با تأکید بر ضرورت رعایت نکات ایمنی در منازل، از شهروندان خواست دستگاه‌های برقی به‌ویژه چرخ‌گوشت را دور از دسترس کودکان قرار دهند، هنگام استفاده نکردن از دستگاه دوشاخه آن را از پریز برق خارج کنند و از حضور کودکان در نزدیکی این وسایل، به‌خصوص هنگام کار، جلوگیری کنند.

او همچنین توصیه کرد در صورت بروز چنین حوادثی، ابتدا برق دستگاه قطع شود و بدون تلاش برای خارج کردن دست کودک، بلافاصله با آتش‌نشانی به شماره ۱۲۵ و اورژانس تماس گرفته شود.