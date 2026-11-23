باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - ایمان محرابی‌نیا، مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور، از ترافیک سنگین در محدوده‌هایی از آزادراه تهران ـ کرج، آزادراه تهران ـ ساوه و محور تهران ـ شهریار خبر داد و گفت: برخی محورهای استان مازندران نیز با بارش باران همراه هستند.

محرابی‌نیا اظهار کرد: بر اساس آخرین گزارش‌های دریافتی، ترافیک در آزادراه تهران ـ کرج در محدوده شهرک جهان‌نما تا استاندارد و آزادراه تهران ـ ساوه در محدوده فیروز بهرام تا نسیم‌شهر سنگین است.

وی افزود: در محور تهران ـ شهریار، محدوده میدان معادن نیز ترافیک سنگین گزارش شده است.

محرابی‌نیا درباره وضعیت تردد در محورهای شمالی کشور گفت: تردد در محورهای چالوس، هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران ـ بومهن، آزادراه تهران ـ پردیس، آزادراه تهران ـ شمال و آزادراه قزوین ـ رشت در مسیر رفت و برگشت روان است.

وی ادامه داد: محور چالوس با بارش باران همراه است و در سایر محورهای شمالی مداخله جوی گزارش نشده است؛ همچنین در برخی محورهای استان مازندران بارش باران جریان دارد.

مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور درباره محورهای مسدود غیرشریانی نیز بیان کرد: در حال حاضر محورهای هشتگرد ـ طالقان، پاوه ـ مریوان (گردنه تته) و وازک ـ بلده مسدود هستند.