باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - منابع امنیتی ترکیه اعلام کردند حزب کارگران کردستان (پ‌ک‌ک) از ۱۸ نوامبر روند تخلیه ۱۴ محل استقرار و پناهگاه خود در منطقه خواکورک را آغاز کرده است؛ همزمان وزارت دفاع ترکیه از تخریب غار‌ها و مخفیگاه‌های این مناطق با هدف جلوگیری از استفاده مجدد از آنها خبر داد.

منابع امنیتی اعلام کردند مناطق تخلیه‌شده شامل جیکر تپه، شریف، علیشر، کندکولا، باجک، باران جبخانه، هینری (بیمارستان)، ترزه‌خانه، مظلوم دوغان، براتیک یونیتیم، جبخانه، یوسف ـ امنیت، هیمن و جسور است.

این منابع با اشاره به اینکه تخلیه این مناطق در چارچوب اقدامات مربوط به مناطقی که احتمال وقوع درگیری در آنها وجود دارد، صورت گرفته است، افزودند پ‌ک‌ک پیش‌تر و در هشتم اکتبر نیز چهار منطقه در بخش بازی از منطقه متینا، شامل هیبات، یاجک، صبری و ساسون را تخلیه کرده بود.

منابع امنیتی ترکیه همچنین تخریب غار‌ها و مخفیگاه‌های باقی‌مانده در مناطق تخلیه‌شده را اقدامی برای جلوگیری از استفاده مجدد از این مکان‌ها عنوان کردند و این تحولات را نشانه‌ای از پیشرفت روند خلع سلاح و تقویت امنیت و ثبات منطقه دانستند.

به گفته این منابع، اجرای این روند همچنان از سوی هیئت هماهنگی همبستگی ملی و انسجام اجتماعی و کمیته‌های زیرمجموعه آن پیگیری می‌شود. این اقدامات در چارچوب تلاش‌ها برای تکمیل روند خلع سلاح و فراهم کردن زمینه بازگشت و ادغام مجدد افرادی انجام می‌شود که مطابق با ضوابط و شرایط قانونی به ترکیه بازمی‌گردند.

منبع: السومریه نیوز