باشگاه خبرنگاران جوان - یک هیئت تجاری چینی در ملاقات با فریال مستوفی، نایب‌رئیس و فریدون وردی‌نژاد، دبیرکل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، درباره راهکار‌های توسعه همکاری‌های تجاری و گسترش تبادلات فرهنگی میان دو کشور به گفت‌و‌گو پرداختند.

در جریان حضور یک هیئت تجاری چینی متشکل از مدیران حوزه‌های مختلف تجارت، فرهنگ، هنر، سرمایه‌گذاری و شرکت‌های بورسی این کشور، فرصت‌های تقویت تعامل میان فعالان اقتصادی دو کشور، توانمندسازی نیروی انسانی متخصص، تعمیق روابط فرهنگی و برگزاری همایش‌های تخصصی مشترک مورد بررسی قرار گرفت. همچنین توسعه مبادلات تجاری از طریق بهره‌گیری از روش‌های نوین انتقال پول و اجرای پروژه‌های مشترک اقتصادی از دیگر محور‌های مطرح‌شده در این دیدار بود.

جانگ‌ای، مسئول مراودات فرهنگی و تجاری ایران و چین در ابتدای این نشست، نقش اتاق تهران در پیشبرد همکاری‌های تجاری دو کشور را برجسته دانست و از ضرورت ارتقای سطح این مناسبات سخن گفت. در ادامه، سایر اعضای این هیئت‌تجاری که برخی از آنها به نمایندگی از اتاق‌های بازرگانی و مناطق صنعتی در بندر چینگ‌دائو در استان شاندونگ در شرق چین در این نشست حضور یافته بودند، علاقه‌مندی خود را برای همکاری با صنعتگران و بازرگانان ایرانی اعلام کردند.

منبع: اتاق بازرگانی