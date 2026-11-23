باشگاه خبرنگاران جوان - حمیدرضا بورد در سومین دوره جام رسانه امید که در برج میلاد تهران برگزار شد، با اشاره به جایگاه فرهنگ بسیجی اظهار کرد: به تعبیر امام خمینی (ره)، بسیج لشکر مخلص خداست و انقلابیون، آزادی‌خواهان، عدالت‌طلبان و حق‌جویان همواره پای این تفکر ایستاده‌اند.

وی افزود: مأموریت بسیج متناسب با شرایط و اقتضائات هر دوره تغییر می‌کند؛ گاهی وظیفه، حضور در عرصه‌های نظامی و دفاعی است؛ گاهی جهاد سازندگی و در مقاطعی نیز جهاد اقتصادی و رسانه‌ای در اولویت قرار می‌گیرد. گستردگی سازمان بسیج و شکل‌گیری بخش‌های مختلف آن از جمله بسیج اقشار، اصناف، دانشجویان و روحانیون نیز متناسب با همین تنوع مأموریت‌هاست.

بورد با اشاره به شرایط کشور و جایگاه صنعت نفت در جنگ ترکیبی گفت: امروز درگیر یک جنگ ترکیبی تمام‌عیار هستیم؛ هرچند ممکن است فضای عمومی جامعه در ظاهر جنگی به نظر نرسد، اما این موضوع از یک سو به شرایط خاص کشور و از سوی دیگر به تجربه و پختگی ملت ایران بازمی‌گردد.

سرپرست وزارت نفت با تأکید بر اینکه صنعت نفت یکی از بخش‌های مهم این تقابل است، تصریح کرد: صنعت نفت یکی از پازل‌های اصلی جنگ ترکیبی به شمار می‌رود و همان‌طور که مشاهده کردید، تأسیسات و زیرساخت‌های این صنعت نیز در معرض تهدید و حملات جدی قرار گرفتند.

وی خاطرنشان کرد: توقف صنعت نفت یکی از آرزو‌های دشمن است، اما با اتکا به توانمندی کارکنان و متخصصان این صنعت، این آرزو را به گور خواهد برد.

بورد با اشاره به توان فنی و تخصصی صنعت نفت کشور اظهار کرد: نقطه قوت ما در پاسداری از این صنعت عظیم، توانمندی‌هایی است که متخصصان ایرانی در طول سال‌ها به دست آورده‌اند؛ اگر این ظرفیت و دانش بومی وجود نداشت، حفظ و نگهداری چنین صنعت گسترده‌ای با وجود چالش‌های ۴۷ سال گذشته امکان‌پذیر نبود.

وی که به گفته خود ۳۵ سال سابقه فعالیت در صنعت نفت دارد، افزود: ما از اواخر جنگ تحمیلی عراق در این صنعت حضور داشته‌ایم و تجربه‌های ارزشمندی در مواجهه با شرایط دشوار به دست آورده‌ایم. متخصصان صنعت نفت کشور مانند جراحانی هستند که در دوران جنگ، با انجام عمل‌های پیچیده و دشوار، تجربه و مهارت گسترده‌ای کسب کرده‌اند.

سرپرست وزارت نفت با اشاره به گستردگی فعالیت‌های این صنعت ادامه داد: توسعه و بهره‌برداری از بیش از ۶۰ میدان نفتی و بیش از ۱۰۰ مخزن، از مرحله اکتشاف و حفاری تا تولید و فروش، نیازمند توان عملیاتی و تخصصی گسترده‌ای است که خوشبختانه در کشور وجود دارد.

بورد با اشاره به شرایط سال‌های اخیر و درگیری‌های نظامی گفت: به‌ویژه در دو سال گذشته و در جریان سه جنگ تحمیلی، از جمله جنگ ۱۲ روزه، جنگ رمضان و درگیری‌های اخیر، صنعت نفت با چالش‌های متعددی مواجه بوده، اما توانسته است فعالیت‌های خود را حفظ کند.

وی برای تشریح اهمیت مدیریت بحران در صنعت نفت، به بیان مثالی از عملکرد دو ناخدای کشتی پرداخت و گفت: گاهی یک ناخدا پس از برخورد کشتی با صخره، بحران را مدیریت می‌کند، مسافران را نجات می‌دهد و خود آخرین نفری است که کشتی را ترک می‌کند؛ در چنین شرایطی ممکن است از او به‌عنوان قهرمان ملی یاد شود. اما ناخدای دیگری پیش از برخورد با صخره، با یک تصمیم به‌موقع مسیر کشتی را تغییر می‌دهد و اساساً اجازه وقوع حادثه را نمی‌دهد.

بورد تأکید کرد: به اعتقاد من، اهمیت تصمیم‌گیری به‌موقع و پیشگیری از بحران کمتر از مدیریت حادثه نیست. صنعت نفت نیز در شرایط اخیر تلاش کرده است با برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری درست، وظایف خود را به بهترین شکل انجام دهد.

سرپرست وزارت نفت با اشاره به عملکرد بخش‌های مختلف صنعت نفت اظهار کرد: همان‌طور که رزمندگان کشور در میدان دفاعی عملکرد قابل‌توجهی داشتند، کارکنان صنعت نفت نیز در حوزه مسئولیت خود تلاش کردند اجازه ندهند مردم با کمبود مواجه شوند.

وی افزود: تاکنون مردم در حوزه تولید، فروش و توزیع فرآورده‌های نفتی، تأمین بنزین در جایگاه‌ها و گازرسانی با کمبود گسترده‌ای مواجه نشده‌اند. البته مشکلات و محدودیت‌هایی وجود داشته، اما تلاش شده است این مسائل با مدیریت صحیح برطرف شود.

بورد با اشاره به میزان خسارت‌های واردشده به زیرساخت‌های گازی کشور گفت: حدود ۲۳۰ میلیون مترمکعب از ظرفیت پالایشی گاز کشور از دست رفته است، اما استمرار فعالیت مجموعه صنعت نفت و گاز با وجود این خسارت‌ها، نشان‌دهنده توانمندی گسترده نیروی انسانی و مدیریت این صنعت است.

وی ادامه داد: با برنامه‌ریزی و تلاش شبانه‌روزی متخصصان، تاکنون بیش از ۵۰ درصد ظرفیت ازدست‌رفته را بازگردانده‌ایم و عملیات بازسازی سایر بخش‌ها نیز همچنان ادامه دارد.

سرپرست وزارت نفت با اشاره به سرعت عمل نیرو‌های عملیاتی در بازسازی تأسیسات آسیب‌دیده تصریح کرد: همکاران ما حتی در همین لحظه نیز مشغول عملیات بازسازی هستند. در مواردی که تأسیسات هدف بمباران قرار گرفته‌اند، از روز بعد عملیات آواربرداری و بازسازی آغاز شده است.

منبع: ایرنا