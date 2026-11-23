باشگاه خبرنگاران جوان؛ آرمان صالحی - اجلاسیه ۲۲ شهید دانشجوی استان کردستان امروز در دانشگاه کردستان برگزار شد؛ محفلی برای گرامیداشت یاد و خاطره جوانانی که در مسیر دفاع از آرمان‌ها و ارزش‌های خود جان باختند و داغ فقدانشان همچنان در دل خانواده‌هایشان زنده است.

در این مراسم دانشجویان، استادان دانشگاه، خانواده‌های معظم شهدا و جمعی از مسئولان حضور داشتند تا ضمن پاسداشت مقام شهدای دانشجو، یاد و خاطره ۲۲ ستاره‌ای را گرامی بدارند که نامشان بر تارک دانشگاه‌های کردستان می‌درخشد.

بخش مهمی از این اجلاسیه به تکریم خانواده‌های معظم شهدای دانشجو اختصاص داشت و با قدردانی از صبر، ایثار و فداکاری آنان، از خانواده‌های شهدا تجلیل شد؛ خانواده‌هایی که سال‌هاست با داغ عزیزانشان زندگی می‌کنند و یاد و نام فرزندانشان را زنده نگه داشته‌اند.

در جریان این مراسم، بر جایگاه دانشجویان شهید در تاریخ انقلاب اسلامی و نقش آنان در دفاع از استقلال، آزادی و آرمان‌های کشور تأکید شد. همچنین فرهنگ ایثار و شهادت به‌عنوان میراثی ارزشمند برای نسل جوان مورد توجه قرار گرفت و بر ضرورت شناخت راه و اندیشه شهدا در محیط‌های دانشگاهی تأکید شد.

حاضران در این اجلاسیه با یادآوری مسئولیت دانشگاهیان در قبال آرمان‌های شهدا، بر نقش دانشجویان و استادان در امیدآفرینی، مطالبه‌گری، علم‌آموزی و پیشرفت کشور تأکید کردند؛ مسیری که می‌تواند ادامه‌دهنده راه جوانانی باشد که برای اعتقادات و باورهای خود از جان گذشتند.

اجلاسیه ۲۲ شهید دانشجوی کردستان بخشی از برنامه‌های کنگره ملی ۵ هزار و ۵۳۶ شهید استان است که با هدف زنده نگه‌داشتن یاد شهدا، انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل جوان و پاسداشت مقام خانواده‌های معظم آنان برگزار می‌شود.