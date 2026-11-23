باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - گزارش‌ها حاکی از افزایش فعالیت‌های نظامی آمریکا در خاورمیانه طی ساعات گذشته است؛ تحرکاتی که در شرایط تداوم تنش‌ها میان تهران و واشنگتن، توجه‌ها را به تحولات امنیتی منطقه جلب کرده است.

به گزارش پایگاه خبری صابرین‌نیوز، فعالیت‌های نظامی آمریکا شامل افزایش پرواز هواپیما‌های ترابری، انتقال محموله‌های نظامی و استقرار هواپیما‌های سوخت‌رسان بوده است.

این گزارش با استناد به داده‌های وب‌سایت فلایت‌رادار، از افزایش تردد هواپیما‌های نظامی آمریکا در منطقه خلیج فارس و دیگر بخش‌های خاورمیانه خبر داده است.

با این حال، جزئیات بیشتری درباره اهداف و مأموریت این پرواز‌ها منتشر نشده و ابعاد این تحرکات به‌طور مستقل تأیید نشده است.

این تحولات در حالی گزارش می‌شود که اختلافات تهران و واشنگتن همچنان ادامه دارد و دو طرف بر مواضع خود پافشاری می‌کنند. تداوم محدودیت‌های تردد دریایی در تنگه هرمز و محاصره دریایی ایران از سوی آمریکا نیز بر پیچیدگی وضعیت منطقه افزوده است.

افزایش تحرکات نظامی آمریکا در چنین شرایطی، نگرانی‌ها درباره تشدید تنش‌ها را افزایش می‌دهد؛ موضوعی که ضرورت پرهیز از اقدامات تحریک‌آمیز و حرکت به سمت راه‌حل‌های دیپلماتیک را برجسته می‌کند.

منبع: بریکینگ د نیوز