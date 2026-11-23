باشگاه خبرنگاران جوان - این ضوابط با هدف ساماندهی مبادلات آب‌های نامتعارف و ایجاد چارچوب مشخص برای مشارکت عرضه‌کنندگان، خریداران و سرمایه‌گذاران تدوین شده است.

عباس علی‌آبادی وزیر نیرو در ابلاغیه خود اعلام کرد: در راستای اجرای بند ۲ آیین‌نامه اجرایی بند (ت) ماده ۳۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، سند ضوابط بازار مبادلات آب نامتعارف در بورس انرژی ایران برای اجرا ابلاغ می‌شود.

بر اساس ضوابط ابلاغی، مبادلات آب نامتعارف از طریق سازوکار‌های بورس انرژی ایران، از جمله گواهی و گواهی ظرفیت انجام می‌شود و تابلوی معاملاتی نیز برای عرضه و تبادل این گواهی‌ها در نظر گرفته شده است. گواهی‌های خریداری‌شده از این طریق، امکان تسویه با مصارف متناسب معمول و سایر بهره‌برداران و مصرف‌کنندگان نهایی را فراهم می‌کند.

همچنین شرکت مدیریت منابع آب با همکاری شرکت آبفا، مسئولیت پذیرش منابع آب و شبکه‌های انتقال و توزیع را به‌عنوان منابع آب قابل عرضه در بورس انرژی ایران برعهده دارد.

بر اساس این ضوابط، مدیر منابع آب موظف است حداکثر ظرف ۳۰ روز کاری پس از ابلاغ، درخواست صدور گواهی پذیرش منبع آب، اطلاعات سرمایه‌گذاران و ظرفیت منبع را به همراه مدارک موردنیاز، مطابق دستورالعمل پذیرش، به تنظیم‌گر آب ارائه کند.

پس از دریافت گواهی پذیرش منبع آب نیز باید مجوز‌های دسترسی صادر و اطلاعات مربوطه در سامانه ثبت شود.

منبع: بورس انرژی