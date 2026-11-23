باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - برخورد با تخلفات صنفی و ساماندهی فعالیت واحد‌های اقتصادی در لرستان وارد مرحله تازه‌ای شده است؛ در همین راستا، ۸ واحد صنفی متخلف در شهرستان خرم‌آباد به دلیل رعایت‌نکردن الزامات قانونی، پلمب شدند.

بازرس تعزیرات حکومتی لرستان با اعلام این خبر اظهار کرد: این واحد‌های صنفی به دلیل نداشتن جواز کسب و همچنین ثبت‌نشدن در سامانه مربوطه، شناسایی و با دستور مراجع ذی‌صلاح پلمب شدند.

فعالیت واحد‌های صنفی بدون دریافت مجوز‌های قانونی و ثبت اطلاعات در سامانه‌های تعیین‌شده، علاوه بر ایجاد اختلال در روند نظارت بر بازار، می‌تواند زمینه‌ساز بروز تخلفات صنفی و تضییع حقوق مصرف‌کنندگان شود.

بر همین اساس، نظارت بر فعالیت اصناف و برخورد با واحد‌هایی که بدون رعایت ضوابط قانونی فعالیت می‌کنند، از جمله اقداماتی است که در راستای ساماندهی بازار و ایجاد نظم در فعالیت‌های اقتصادی دنبال می‌شود.

پلمب این ۸ واحد صنفی در خرم‌آباد در شرایطی انجام شده است که نظارت بر عملکرد واحد‌های صنفی و الزام فعالان اقتصادی به دریافت مجوز‌های قانونی و ثبت‌نام در سامانه‌های مربوطه، نقش مهمی در شفافیت فعالیت‌های تجاری و حمایت از حقوق شهروندان دارد.

انتظار می‌رود با تداوم بازرسی‌ها و برخورد قانونی با واحد‌های متخلف، زمینه فعالیت قانونمند اصناف و ارتقای انضباط در بازار استان لرستان بیش از گذشته فراهم شود.