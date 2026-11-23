باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - صادق ضیائیان مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور اظهار داشت: امشب در نیمه شمالی کشور شاهد بارش باران و وزش باد شدید هستیم.

وی افزود: امشب در آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، دامنه های جنوبی البرز، سواحل دریای خزر، خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی ابرناکی بارش و وزش باد شدید رخ می دهد و در شمال شرق و شرق کشور افزایش وزش باد انتظار می رود.

او بیان کرد: فردا سه شنبه در ارتفاعات آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی افزایش ابر و رگبار پراکنده رخ می دهد و در سایر مناطق کشور جوی آرام و پایدار همراه با افزایش نسبی دما مستقر می شود. طی این روز در اردبیل و گیلان وزش باد جنوبی و افزایش دما قابل توجه است.

ضیائیان با اشاره به اینکه چهارشنبه با نفوذ جریانات شمالی به سواحل دریای خزر در استانهای اردبیل گیلان مازندران و گلستان همچنین در شمال آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی افزایش ابر رگبارور عد و برق وزش باد همراه با کاهش نسبی دما پیش بینی می شود گفت: در شمال غرب و دامنه های جنوبی البرز وزش باد همراه با کاهش نسبی دما پدیده حاکم است.

وی افزود: پنجشنبه گستره بارش در شرق اردبیل سواحل خزر خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی است و در شمال شرق و شرق افزایش وزش باد انتظار می رود.

او گفت: در اغلب مناطق کشور آسمانی صاف و جوی آرام خواهیم داشت دریای خزر امروز و طی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه مواج است.