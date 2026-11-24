باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهدی سیف تبریزی - انهدام چهار هسته عملیاتی گروهک‌های تروریستی و تجزیه‌طلب و بازداشت ۲۷ عضو مسلح آنها در آذربایجان‌غربی، بار دیگر ابعاد تازه‌ای از تحرکات امنیتی علیه ایران را آشکار کرد. وزارت اطلاعات در اطلاعیه‌ای اعلام کرد اعضای این هسته‌ها که در چارچوب طرحی منتسب به آمریکا و رژیم صهیونیستی برای سازماندهی اقدامات تروریستی و ایجاد ناامنی در کشور فعالیت می‌کردند، در جریان یک عملیات اطلاعاتی شناسایی و دستگیر شدند. از این هسته‌ها ۵۲ قبضه سلاح کلاشینکف، ۹۴ خشاب و یک دستگاه استارلینک کشف و ضبط شده است.

همچنین به گفته وزارت اطلاعات، این هسته‌ها دارای بخش‌های پنج‌گانه جاسوسی، عملیاتی، تبلیغاتی، پشتیبانی و مالی بوده‌اند و در انتقال سلاح از مناطق مرزی و رساندن تجهیزات ارتباطی به شهر‌های داخلی برای کمک به دشمن نقش داشته‌اند. در بخش دیگری از این اطلاعیه نیز از شناسایی و دستگیری ۶ عضو سه تیم قاچاق سلاح و مهمات هنگام ورود به کشور خبر داده شده است. از این افراد ۲۰۱ قبضه سلاح کمری و شورشی به همراه ۱۰۰ خشاب اضافه کشف شده و یکی از بازداشت‌شدگان نیز تبعه یک کشور خارجی معرفی شده است.

این تحولات در شرایطی رخ می‌دهد که دونالد ترامپ در آوریل ۲۰۲۶ مدعی شده بود آمریکا برای معترضان ایرانی سلاح ارسال کرده، اما واسطه‌های انتقال، تسلیحات را به جای رساندن به مقصد، برای خود نگه داشته‌اند. در سوی دیگر، اظهارات جک کین درباره مسلح‌کردن ده‌ها هزار ایرانی نیز بر ابعاد مداخله‌جویانه برخی محافل آمریکایی در تحولات داخلی ایران افزوده است. کنار هم قرار گرفتن این مواضع با کشفیات اخیر امنیتی، تصویری از پیوند احتمالی میان عملیات تسلیحاتی، فعالیت شبکه‌های سازمان‌یافته و تلاش برای اثرگذاری بر تحولات داخلی ایران ترسیم می‌کند؛ تصویری که نمی‌توان آن را صرفاً مجموعه‌ای از اقدامات پراکنده و بی‌ارتباط با یکدیگر دانست.

مسئله اصلی در این میان، تنها شناسایی چند هسته مسلح یا کشف محموله‌های قاچاق سلاح نیست؛ بلکه باید این تحولات را در چارچوب الگوی گسترده‌تری از تقابل آمریکا و رژیم صهیونیستی با جمهوری اسلامی ایران بررسی کرد. الگویی که در آن، فشار نظامی، تحریم اقتصادی، عملیات روانی، نفوذ اطلاعاتی و تحریک نارضایتی‌های اجتماعی می‌توانند اجزای مکمل یک راهبرد واحد باشند. در چنین شرایطی، اقتدار اطلاعاتی و امنیتی ایران در شناسایی شبکه‌های پنهان و پیشگیری از تبدیل تهدید‌های بیرونی به بحران داخلی، اهمیت راهبردی پیدا می‌کند.

خیابان؛ میدان مکمل جنگ اقتصادی

یکی از سناریو‌هایی که با بررسی رفتار آمریکا و رژیم صهیونیستی در سال‌های گذشته می‌توان درباره آن تأمل کرد، تلاش برای پیوند زدن فشار اقتصادی با بی‌ثبات‌سازی سیاسی و امنیتی در داخل ایران است. در این الگو، تحریم‌های گسترده، محدودیت‌های تجاری و مالی و ایجاد نااطمینانی در فضای اقتصادی، صرفاً با هدف افزایش هزینه‌های اقتصادی کشور دنبال نمی‌شوند؛ بلکه می‌توانند زمینه اجتماعی لازم برای تشدید نارضایتی و بهره‌برداری سیاسی از مطالبات عمومی را نیز فراهم کنند. به بیان دیگر، اگر فشار اقتصادی نتواند به‌تنهایی اهداف سیاسی طرف مقابل را محقق کند، ایجاد اختلال در امنیت داخلی می‌تواند به‌عنوان مرحله بعدی این راهبرد مورد توجه قرار گیرد.

تجربه آشوب‌های ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه سال گذشته، از این منظر اهمیت ویژه‌ای دارد. در جریان آن حوادث، برخی مقام‌ها و محافل امنیتی آمریکایی و اسرائیلی به‌صراحت درباره حضور و فعالیت عوامل موساد در خیابان‌های تهران و نقش آنها در هدایت تحولات سخن گفتند. چنین اظهاراتی، فارغ از ارزیابی جزئیات و میزان نقش هر شبکه، نشان می‌دهد که موضوع مداخله اطلاعاتی و تلاش برای اثرگذاری بر اعتراضات داخلی، در محاسبات امنیتی طرف مقابل جایگاه قابل توجهی دارد. تفاوت مهم میان اعتراض اجتماعی و عملیات سازمان‌یافته نیز دقیقاً در همین نقطه آشکار می‌شود: مطالبات اقتصادی و معیشتی شهروندان واقعیتی مستقل و قابل توجه است، اما تبدیل این مطالبات به خشونت سازمان‌یافته، تخریب زیرساخت‌ها و اقدامات مسلحانه، مسیری متفاوت است که می‌تواند از سوی شبکه‌های عملیاتی مورد سوءاستفاده قرار گیرد.

بر همین اساس، یکی از سناریو‌های قابل بررسی برای ماه‌های پیش‌رو، حفظ وضعیت فرسایشی نه جنگ و نه صلح و تلاش برای فعال کردن هم‌زمان فشار اقتصادی و محرک‌های ناامنی داخلی است. در این سناریو، تحریم‌ها و تهدید‌های نظامی در بیرون مرز‌ها ادامه پیدا می‌کنند، در حالی که عملیات روانی و تلاش برای تحریک نارضایتی‌ها در داخل نیز دنبال می‌شود. هدف احتمالی چنین رویکردی آن است که جامعه ایران به‌جای تمرکز بر مقابله با فشار خارجی، درگیر مجموعه‌ای از بحران‌های هم‌زمان شود و ظرفیت تصمیم‌گیری و مدیریت کشور تحت فشار قرار گیرد.

از این منظر، اظهارات ترامپ درباره احتمال ورود مجدد به جنگ با ایران پس از تحویل سال جدید نیز قابل تأمل است. طرح چنین احتمالی در فاصله‌ای نزدیک به سالگرد آشوب‌های دی‌ماه، این پرسش را مطرح می‌کند که آیا واشنگتن و تل‌آویو در حال بررسی ترکیبی از فشار نظامی و تحریک بی‌ثباتی داخلی هستند؟ البته صرف طرح این احتمال به معنای اثبات وجود یک برنامه عملیاتی قطعی نیست، اما کنار هم قرار دادن تهدید‌های نظامی، اظهارات مربوط به تسلیح معترضان و کشفیات اخیر امنیتی، ضرورت توجه به چنین سناریویی را دوچندان می‌کند.

اقتدار اطلاعاتی ایران و ضرورت عبور از وضعیت فرسایشی

سناریوی دوم، به احتمال استفاده از وضعیت نه جنگ و نه صلح به‌عنوان بستری برای آماده‌سازی یک تقابل چندوجهی بازمی‌گردد. حضور ناوگان دریایی آمریکا در منطقه، استمرار تهدید‌های نظامی و حفظ فضای نااطمینانی امنیتی، در کنار فشار اقتصادی و فعالیت شبکه‌های اطلاعاتی، می‌تواند بخشی از یک راهبرد فرسایشی باشد. در چنین شرایطی، طرف مقابل ممکن است بدون ورود فوری به یک جنگ گسترده، تلاش کند هزینه‌های امنیتی، اقتصادی و روانی را به ایران تحمیل کند و هم‌زمان امکان فعال‌سازی مجدد بحران در داخل کشور را حفظ کند.

در این چارچوب، دستگیری هسته‌های تروریستی در آذربایجان‌غربی را باید فراتر از یک موفقیت عملیاتی مقطعی ارزیابی کرد. کشف بیش از ۲۰۰ قبضه سلاح در کنار سلاح‌های کلاشینکف، تجهیزات ارتباطی ماهواره‌ای و شناسایی شبکه‌های چندلایه عملیاتی و پشتیبانی، نشان می‌دهد مقابله با تهدید‌های امنیتی صرفاً به کنترل مرز‌ها محدود نیست و نیازمند اشراف اطلاعاتی بر زنجیره تأمین، ارتباطات، منابع مالی و شبکه‌های سازمان‌دهنده است. اهمیت این عملیات در آن است که پیش از تبدیل شدن ظرفیت‌های تسلیحاتی و سازمانی به اقدامات خشونت‌آمیز، بخش‌هایی از این شبکه‌ها شناسایی و متلاشی شده‌اند.

این دستاورد در کنار اقدامات اطلاعاتی و امنیتی ماه‌های گذشته، بیانگر اهمیت رویکرد پیش‌دستانه در برابر جنگ ترکیبی است؛ جنگی که میدان آن تنها مرز‌های جغرافیایی نیست و از فضای رسانه‌ای و اقتصادی تا شبکه‌های ارتباطی و محیط اجتماعی را در بر می‌گیرد. قدرت ایران در این میدان، فقط به توان بازدارندگی نظامی و موشکی محدود نمی‌شود؛ بلکه توان کشف شبکه‌های نفوذ، مقابله با انتقال تسلیحات و جلوگیری از شکل‌گیری هسته‌های عملیاتی نیز بخشی از قدرت ملی و امنیت پایدار کشور است.

در این میان، تأکید مقام معظم رهبری، دبیر شورای عالی امنیت ملی و فرماندهان نظامی بر ضرورت پایان دادن به وضعیت فرسایشی نه جنگ و نه صلح، از منظر راهبردی اهمیت دارد. تداوم چنین وضعیتی، در صورتی که با مدیریت فعال و برنامه‌ریزی اقتصادی همراه نباشد، می‌تواند زمینه تحمیل هزینه‌های مستمر به کشور و بهره‌برداری دشمن از فشار‌های اجتماعی را فراهم کند. عبور از این شرایط، به معنای نادیده گرفتن تهدید‌های نظامی یا شتاب‌زدگی در تصمیم‌گیری نیست؛ بلکه به معنای جلوگیری از تثبیت وضعیتی است که طرف مقابل بتواند در آن، بدون پرداخت هزینه یک جنگ مستقیم، از ابزار‌های مختلف برای فرسایش ظرفیت‌های داخلی ایران استفاده کند.

در نهایت، آنچه از تحولات اخیر می‌توان دریافت، این است که مواجهه با ایران برای آمریکا و رژیم صهیونیستی صرفاً به تهدید نظامی محدود نمانده و ابعاد اطلاعاتی، اقتصادی و امنیتی آن نیز اهمیت فزاینده‌ای پیدا کرده است. با این حال، شناسایی و انهدام هسته‌های مسلح، کشف محموله‌های گسترده سلاح و مقابله با شبکه‌های پشتیبانی، نشان می‌دهد ایران در برابر این تهدید‌ها منفعل نیست. قدرت واقعی کشور در چنین شرایطی، علاوه بر حفظ آمادگی نظامی، در جلوگیری از پیوند خوردن فشار خارجی با ناامنی داخلی و تبدیل تهدید‌های پراکنده به یک بحران فراگیر نهفته است. دشمن ممکن است به دنبال انتقال میدان تقابل از مرز‌ها به خیابان‌های ایران باشد، اما اقتدار اطلاعاتی، انسجام ملی و مدیریت هوشمندانه فشار‌های اقتصادی می‌تواند این محاسبه را با شکست مواجه کند.