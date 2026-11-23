باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ سامع خورشاد رئیس پلیس آگاهی مازندران گفت: در پی چند فقره سرقت سیم و کابل هوایی برق در یکی از شهرستان‌های استان، بررسی موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.

او افزود: کارآگاهان با انجام اقدامات اطلاعاتی و فنی، یک زن و همدست مردش را شناسایی و در عملیاتی غافلگیرکننده دستگیر کردند.

رئیس پلیس آگاهی مازندران گفت: در بازرسی از مخفیگاه متهمان، مقادیری سیم و کابل مسروقه و ادوات سرقت کشف شد و هر دو نفر به چند فقره سرقت اعتراف کردند.

سرهنگ خورشاد با اشاره به شیوه سرقت، افزود: متهمان برای جدا کردن سیم‌های هوایی، از تیر برق بالا می‌رفتند و زن دستگیرشده در این کار مهارت عجیبی داشت؛ به‌گونه‌ای که به گفته کارآگاهان، او در بالا رفتن از تیر برق و جدا کردن کابل‌ها «عجوبه» بود.

او با اشاره به سوابق متهمه، گفت: این زن پیش‌تر نیز به اتهام کیف‌زنی، سرقت منزل و سرقت‌های مختلف سابقه داشته و این بار با همدستی یک مرد، سرقت تجهیزات عمومی را در دستور کار قرار داده بود.

رئیس پلیس آگاهی مازندران در پایان افزود: متهمان پس از تشکیل پرونده تحویل مرجع قضایی شدند و با قرار مناسب قضایی روانه زندان گردیدند.

منبع:پلیس مازندران