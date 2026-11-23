باشگاه خبرنگاران جوان - زهرا توکلی، مسئول گروه مردمی «مثل هانیه» و دبیر جشنواره «ایران‌بانو»، با تشریح اهداف و برنامه‌های پنجمین دوره این رویداد، بر ضرورت معرفی زنان اثرگذار و الگو‌های واقعی به دختران نوجوان و جوان تأکید کرد و گفت: تلاش ما این است که بانوانی را معرفی کنیم که با وجود گمنامی، در خانواده و جامعه منشأ اثر بوده‌اند و بتوانند به الگو‌هایی در دسترس برای نسل جدید تبدیل شوند.

زهرا توکلی در نشست خبری پنجمین رویداد بزرگ «ایران‌بانو»، ضمن تسلیت سالروز وفات حضرت‌ام‌البنین (س)، از دغدغه‌هایی سخن گفت که زمینه شکل‌گیری این رویداد را فراهم کرده است.

وی اظهار کرد: پیش از ورود به جزئیات پنجمین دوره جشنواره، لازم است به دغدغه‌ای اشاره کنم که از ابتدا ذهن دختران گروه مردمی و دانشجویی «مثل هانیه» را به خود مشغول کرده بود؛ اینکه دختران نوجوان ما چه الگو‌هایی را برای زندگی خود انتخاب می‌کنند و چه عواملی در انتخاب این الگو‌ها تأثیرگذار است.

دبیر جشنواره ایران‌بانو افزود: با توجه به حجم گسترده تصاویر، ویدئو‌ها و محتوایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌شود، بخش قابل توجهی از الگو‌هایی که دختران نوجوان و زنان جوان با آنها مواجه می‌شوند، افرادی هستند که بیشتر دیده می‌شوند و سبک زندگی غربی را ترویج می‌کنند؛ الگو‌هایی که تناسب و نزدیکی چندانی با هویت ایرانی و اسلامی ما ندارند و از نظر ارزش‌ها با آنچه جامعه به آن نیاز دارد، متفاوت هستند.

الگوبرداری دختران نوجوان، فراتر از تغییر سلیقه فردی است

توکلی با بیان اینکه تأثیر الگوپذیری به تغییرات ظاهری و سلیقه شخصی محدود نمی‌شود، تصریح کرد: مسئله فقط این نیست که یک دختر نوجوان از نظر ظاهر یا سلیقه فردی به فردی که به‌عنوان الگو انتخاب کرده، شبیه شود؛ موضوع مهم‌تر این است که تغییر نگاه او در آینده بر نقش‌آفرینی‌اش در خانواده و جامعه نیز تأثیر می‌گذارد.

وی ادامه داد: دختر نوجوان در آینده می‌تواند محور خانواده و شکل‌دهنده کوچک‌ترین شبکه اجتماعی پیرامون خود باشد. بنابراین، تغییری که امروز در نگاه او اتفاق می‌افتد، در تربیت نسل آینده و شکل‌گیری جامعه سال‌های بعد نیز اثرگذار خواهد بود. از همین رو، مسیر الگوپذیری یک نوجوان بسیار فراتر از یک برنامه فرهنگی است و با آینده کشور و مسیری که نسل‌های بعدی طی خواهند کرد، ارتباط دارد.

مسئول گروه مردمی «مثل هانیه» با اشاره به همین دغدغه‌ها گفت: از پنج سال پیش تصمیم گرفتیم رویدادی را با عنوان «ایران‌بانو» برگزار کنیم و در آن به سراغ معرفی زنان موفق و اثرگذار برویم؛ بانوانی که در جامعه زندگی کرده‌اند، دشواری‌هایی را پشت سر گذاشته‌اند و توانسته‌اند علاوه بر رشد فردی، در خانواده، جامعه و زندگی دیگران منشأ اثر باشند و اتفاقات مهمی رقم بزنند.

وی تأکید کرد: هدف ما صرفاً اهدای یک تندیس با عنوان «ایران‌بانوی سال» نیست؛ بلکه می‌خواهیم الگو‌هایی معرفی کنیم که دختران نوجوان بتوانند با آنها ارتباط برقرار کنند، آنها را در دسترس خود ببینند و از مسیر زندگی‌شان الهام بگیرند. این بانوان باید بتوانند جایگزین الگو‌هایی شوند که سنخیتی با هویت ایرانی و اسلامی و الگوی سوم زن مسلمان ندارند.

ضرورت معرفی الگوی سوم زن و نقش محوری مادر در خانواده

دبیر جشنواره ایران‌بانو با اشاره به تأکیدات رهبر شهید انقلاب درباره جایگاه زن و خانواده خاطرنشان کرد: موضوع معرفی الگوی سوم زن، جایگاه مادر و اهمیت خانواده، مسئله‌ای تازه نیست و رهبر شهید انقلاب بار‌ها در سخنان خود به این موضوعات پرداخته و بر ضرورت تحقق آنها تأکید کرده بودند.

توکلی با اشاره به دیداری در سال ۱۳۹۹ و تأکید ایشان بر اینکه زن محور خانواده است، گفت: در سال‌های گذشته و با اتفاقاتی که در کشور رخ داد، برخی تصور می‌کردند با شهادت رهبر انقلاب، ساختار جامعه از حرکت بازمی‌ایستد و دیگر قادر به ادامه مسیر نخواهد بود. حتی عده‌ای برای روز‌های پایانی همان هفته برنامه‌ریزی کرده و درباره برگزاری برنامه‌ها و سخنرانی‌ها در مکان‌های مختلف صحبت می‌کردند.

وی افزود: آنچه موجب تداوم حرکت جامعه شد، در کنار ساختار‌های قدرتمند نظام، وجود ریشه‌های مستحکم اجتماعی بود که یکی از مهم‌ترین آنها خانواده است. خانواده به‌عنوان هسته اصلی جامعه و زن به‌عنوان محور آن، نقش مهمی در حفظ انسجام و ادامه مسیر جامعه ایفا کردند. این مسئله نشان می‌دهد که چرا موضوع زن و تغییر نگاه دختران ایرانی تا این اندازه مورد توجه قرار گرفته است.

مسئول گروه مردمی «مثل هانیه» ادامه داد: وقتی الگو‌های غیراسلامی به دختران ایرانی معرفی می‌شوند، تغییر نگاه اتفاق می‌افتد و این تغییر می‌تواند در آینده بر خانواده و جامعه تأثیر بگذارد. ما معتقدیم باید در این زمینه بیشتر تلاش کنیم و الگوهای واقعی و اثرگذار جامعه خودمان را که گاهی دیده و روایت نشده‌اند، به نسل جوان معرفی کنیم.

روایت زنانی که دیده نشده‌اند، اما اثرگذار بوده‌اند

توکلی با بیان اینکه بسیاری از زنان اثرگذار جامعه چهره‌های شناخته‌شده‌ای نیستند، اظهار کرد: در جامعه خودمان بانوانی حضور دارند که شاید مشهور نباشند و روایت زندگی و فعالیت‌هایشان کمتر بیان شده باشد، اما در محیط اطراف خود، خانواده، جامعه و حتی در برخی موارد در عرصه بین‌المللی تأثیرگذار بوده‌اند. ما به این نتیجه رسیدیم که دختران نوجوان و جوان باید با چنین زنانی آشنا شوند و امکان ارتباط با آنها را پیدا کنند.

وی با اشاره به تجربه‌های سال‌های گذشته جشنواره گفت: تلاش ما به‌ویژه از سال گذشته جدی‌تر شد تا پس از معرفی بانوان منتخب، ارتباط آنها با دختران نوجوان و جوان نیز برقرار شود. هدف این است که دختران بتوانند با این بانوان گفت‌و‌گو کنند، از تجربه‌هایشان استفاده کنند و آنها را به‌عنوان الگو‌هایی واقعی در مسیر زندگی خود بشناسند.

دبیر جشنواره ایران‌بانو همچنین به نقش زنان در زندگی رهبر شهید انقلاب اشاره کرد و با استناد به بخشی از سخنان ایشان درباره همسرشان گفت: رهبر شهید انقلاب در بیان خاطرات دوران مبارزه، زندان و تبعید، از صبوری و استقامت همسرشان یاد کرده و گفته بودند که در آن دوران، نه‌تنها از ایشان ناآرامی و نگرانی نمی‌دیدند، بلکه آرامش خود را از ایشان می‌گرفتند و از عزم و اراده او برای ادامه مسیر الهام می‌گرفتند.

توکلی افزود: این روایت نشان می‌دهد که یک زن می‌تواند با صبوری، استقامت و پایبندی به هدف، بر زندگی و مسیر یک انسان دیگر نیز تأثیر عمیقی بگذارد. چنین نمونه‌هایی اهمیت معرفی زنان اثرگذار و توجه به نقش آنها در رشد و پیشرفت افراد و جامعه را نشان می‌دهد.

روایت هنری از زندگی یک شهید در پنجمین جشن ایران‌بانو

مسئول گروه مردمی «مثل هانیه» با اشاره به برنامه ویژه پنجمین دوره جشنواره گفت: امسال علاوه بر معرفی بانوان منتخب، برنامه ویژه‌ای برای روایت زندگی یک شهید با استفاده از ظرفیت هنر در نظر گرفته‌ایم. این شهید بانویی است که در مقطعی از زندگی خود، مسیر رشد فکری و تحول در سبک زندگی را تجربه کرده و یکی از بانوان منتخب ایران‌بانو امسال در این مسیر بر زندگی او تأثیرگذار بوده است.

وی توضیح داد: این بانوی اثرگذار، چهره‌ای مشهور نیست، اما توانسته است بر دختران بسیاری تأثیر بگذارد و نگاه آنها را تغییر دهد. برخی از افرادی که پیش‌تر منتقد یا معترض بوده‌اند و پرسش‌هایی داشته‌اند، با تأثیرپذیری از چنین الگو‌هایی به افرادی تبدیل شده‌اند که خودشان می‌توانند برای دیگران الگو باشند و ارزش‌های ایرانی و اسلامی را در زندگی‌شان نشان دهند.

توکلی افزود: یکی از دخترانی که در این مسیر تحت تأثیر قرار گرفته بود، امروز در شمار شهدای جنگ رمضان قرار دارد و قرار است روایت این مسیر در جشن امسال با بهره‌گیری از هنر برای دختران نوجوان بازگو شود.

وی با اشاره به اینکه هدف نهایی جشنواره، افزایش اثرگذاری اجتماعی زنان است، گفت: پرسش مهمی که می‌خواهیم در این رویداد مطرح کنیم این است که هر یک از ما پس از پایان یک برنامه فرهنگی، چقدر می‌توانیم برای جامعه و اطرافیان خود الگو باشیم و بر نگاه و رفتار دیگران تأثیر مثبت بگذاریم.

معرفی ۱۰ بانوی اثرگذار از شهر‌های مختلف کشور

دبیر جشنواره ایران‌بانو با اشاره به برنامه معرفی بانوان منتخب در پنجمین دوره این رویداد اظهار کرد: امسال مجموعه‌ای ۱۰ نفره از بانوانی را معرفی می‌کنیم که هر یک در عرصه‌ای متفاوت سرآمد و اثرگذار هستند و از شهر‌های مختلف کشور انتخاب شده‌اند.

وی افزود: معرفی این بانوان بخش محوری جشنواره خواهد بود و تلاش می‌کنیم در ادامه نیز از ظرفیت آنها برای برقراری ارتباط با دختران نوجوان در برنامه‌های مختلف سالانه، از جمله اعتکاف، اردو‌ها و دیگر فعالیت‌های فرهنگی استفاده کنیم تا ارتباطی مستمر میان این الگو‌ها و نسل جوان شکل بگیرد.

توکلی با اشاره به حضور خانواده‌های شهدا در این مراسم گفت: در پنجمین جشن ایران‌بانو، ۱۰۰ خانواده از شهدای جنگ رمضان حضور خواهند داشت؛ خانواده شهدای مردمی و خانواده فرماندهان شهید نیز از جمله مهمانان این برنامه هستند.

وی ادامه داد: امسال نخستین سالی است که برخی از مادران حاضر در مراسم، روز مادر را بدون فرزندان شهیدشان سپری می‌کنند. همچنین بخش قابل توجهی از خانواده‌های دعوت‌شده، خانواده شهدای زن هستند. در این برنامه تلاش می‌کنیم تصاویر زنان شهید از گروه‌های مختلف، از کودکان و دختران نوجوان تا زنان خانه‌دار و بانوان در سنین و اقشار متفاوت را به نمایش بگذاریم.

مسئول گروه مردمی «مثل هانیه» افزود: می‌خواهیم به دختران نوجوان و زنان جوان نشان دهیم که در میان شهدای جنگ رمضان، زنان ایرانی از گروه‌ها و سنین مختلف حضور دارند و جان خود را از دست دادهاند. در کنار این بخش، برنامه ویژه‌ای با عنوان «جشن مادرانه» نیز برای خانواده‌های این شهدا برگزار خواهد شد.

زمان برگزاری پنجمین جشن ایران‌بانو

توکلی در پایان اعلام کرد: پنجمین جشن ایران‌بانو روز پنجشنبه، پنجم آذرماه، از ساعت ۱۳:۳۰ در سالن شهید عباسیابی مجموعه ورزشی شهید شیرودی برگزار می‌شود.

وی با اشاره به بخش‌های متنوع این مراسم، ابراز امیدواری کرد که معرفی بانوان اثرگذار و فراهم کردن زمینه ارتباط آنان با دختران نوجوان و جوان، به گسترش الگوهای واقعی و تقویت نقش‌آفرینی زنان در خانواده و جامعه کمک کند.

فاطمه رضایی، برنده جایزه طلایی چهارمین جشن بزرگ «ایران‌بانو»، در نشست خبری این جشنواره با اشاره به تأثیر این رویداد در ایجاد انگیزه و امید برای بانوان فعال کشور، از راه‌اندازی یک مجموعه صنعتی با مدیریت و نیروی کار زنانه برای حمایت از بانوان سرپرست خانوار خبر داد.

رضایی با معرفی سوابق علمی و پژوهشی خود اظهار کرد: دارای مدرک دکتری کارآفرینی از دانشگاه تهران هستم و تاکنون هفت اختراع در حوزه‌های الکترونیک و مهندسی پزشکی به ثبت رسانده‌ام. همچنین مدال طلای مسابقات بین‌المللی اختراعات سوئیس، رومانی و کره جنوبی و کاپ ویژه کشور کره جنوبی را دریافت کرده‌ام. کسب مقام اول جشنواره ملی حرکت و مقام سوم جشنواره خوارزمی از دیگر افتخارات من در عرصه علمی و پژوهشی است.

وی با بیان اینکه دریافت جایزه طلایی ایران‌بانو برایش تجربه‌ای متفاوت و ارزشمند بوده است، افزود: شاید مدال‌ها، مقام‌ها و مدارک علمی به اندازه دریافت این جایزه برای من انرژی‌بخش نبودند. این جایزه انگیزه و توان مضاعفی به من داد و باعث شد حتی در روزهایی که احساس خستگی می‌کردم، به خودم یادآوری کنم که زمان خستگی نیست.

برنده جایزه طلایی چهارمین جشن ایران‌بانو با اشاره به تأثیر حضور سایر بانوان برگزیده در این مراسم گفت: پیش از معرفی من، ۹ بانوی دیگر معرفی شدند که دیدن فعالیت‌ها و دستاوردهای آنان برایم بسیار لذت‌بخش بود. بانوانی که برخی با فرزندان خردسال خود روی صحنه حاضر می‌شدند و در کنار مسئولیت‌های خانوادگی، کارنامه علمی، فرهنگی و اجتماعی ارزشمندی داشتند. این صحنه‌ها به من انگیزه داد و امیدوارم چنین برنامه‌هایی در کشور تداوم داشته باشد تا بانوان توانمند بیشتری شناسایی و معرفی شوند.

رضایی ادامه داد: از مقطع کارشناسی تا دکتری در جشنواره‌ها و همایش‌های مختلف داخلی و خارجی حضور داشته‌ام، اما انرژی و انگیزه‌ای که در جشن ایران‌بانو تجربه کردم، برایم متفاوت بود. از سال گذشته که این جایزه را دریافت کردم، هر بار مجموعه «مثل هانیه» با من تماس می‌گیرد، با اشتیاق برای همکاری و حضور در برنامه‌های آن اعلام آمادگی می‌کنم.

وی در تشریح مسیر ورود خود به عرصه کارآفرینی اظهار کرد: از کودکی به خلق ایده‌های جدید و نوآوری علاقه داشتم. پس از تحصیل در رشته حسابداری، متوجه شدم این رشته با روحیات و توانمندی‌های من سازگاری ندارد؛ به همین دلیل مسیر تحصیلی خود را تغییر دادم و به حوزه کارآفرینی و مدیریت کسب‌وکار وارد شدم.

این بانوی کارآفرین با اشاره به تجربه اشتغال در بخش اداری و محدودیت‌های فضای کارمندی گفت: با وجود برخورداری از شرایط مالی مناسب، احساس می‌کردم فرصت کافی برای خلاقیت و اجرای ایده‌هایم ندارم. یک روز درخواستی برای مرخصی ساعتی داشتم و یکی از همکاران به من گفت که زمانت در اختیار خودت نیست و خودت را در چهارچوبی محدود کرده‌ای. این جمله تلنگری جدی برای من بود و باعث شد درباره مسیر زندگی و توانمندی‌هایم دوباره فکر کنم.

رضایی افزود: پس از آن، از خودم پرسیدم اگر خانواده، دولت یا هیچ نهاد دیگری از من حمایت نکند، خودم چه کاری می‌توانم انجام دهم و کجا می‌توانم اثرگذار باشم. توانمندی‌هایم را روی کاغذ آوردم و پس از بررسی و برنامه‌ریزی، مجموعه‌ای در حوزه کودک و نوجوان با عنوان «سیمرغ طلایی» راه‌اندازی کردم.

وی هدف از تأسیس این مجموعه را کمک به کودکان و نوجوانان برای شناخت استعدادها و انتخاب مسیر درست زندگی عنوان کرد و گفت: من در زندگی دو بار مسیر تحصیلی و شغلی نامناسبی انتخاب کرده بودم و همین موضوع هشت سال از مسیر زندگی‌ام را تحت تأثیر قرار داد. به همین دلیل دغدغه داشتم نوجوانان از همان ابتدای انتخاب رشته تحصیلی و مسیر فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی، استعدادها و توانایی‌های خود را بشناسند و در مسیری قرار بگیرند که بتوانند در آن موفق و تأثیرگذار باشند.

برنده جایزه طلایی ایران‌بانو با بیان اینکه مجموعه سیمرغ طلایی پنج سال فعالیت کرد و رشد خوبی داشت، به یکی از مهم‌ترین نقاط عطف زندگی خود اشاره کرد و گفت: در سال ۱۴۰۲ پدرم دچار سکته مغزی شد. او حدود ۱۵ سال در صنعت ساختمان و تولید قطعات گل‌نرده و فرفورژه فعالیت داشت و از اعتبار خوبی در این حوزه برخوردار بود. پس از این اتفاق تصمیم گرفتم مسئولیت کار پدر را برعهده بگیرم و به او قول دادم که در این مسیر تنها نخواهد ماند.

رضایی ادامه داد: تجربه تحصیل در رشته کارآفرینی، فعالیت‌های پژوهشی، ارتباطات کاری و همچنین تجربه راه‌اندازی مجموعه فرهنگی، همگی به من کمک کردند تا وارد فضای جدیدی شوم؛ فضایی که از نظر ماهیت با فعالیت‌های قبلی‌ام تفاوت زیادی داشت. به این ترتیب، با حمایت و دعای خیر خانواده و توسل به حضرت زهرا(س)، گروه صنعتی «رضای متال» را راه‌اندازی کردم که در زمینه تولید قطعات گل‌نرده و فرفورژه فعالیت می‌کند.

وی با اشاره به تأثیر آشنایی با مجموعه «مثل هانیه» در تغییررویکرد فعالیت اقتصادی خود اظهار کرد: در جلساتی که با اعضای این مجموعه داشتیم، یکی از دغدغه‌های مطرح‌شده، وضعیت زنانی بود که همسرانشان در حوادث و جنگ‌ها شهید یا جانباز شده‌اند و اکنون مسئولیت تأمین معاش خانواده را برعهده دارند.

این بانوی کارآفرین افزود: در ابتدا از دیگران می‌خواستم برای این بانوان فرصت شغلی ایجاد کنند، اما بعد از خودم پرسیدم چرا خودم برای حل این مسئله قدمی برندارم؟ چرا از ظرفیت مجموعه‌ای که با تلاش و زحمت ایجاد کرده‌ام، برای فراهم کردن فرصت اشتغال این زنان استفاده نکنم؟

رضایی با بیان اینکه گروه صنعتی رضای متال را به مجموعه‌ای متشکل از بانوان متخصص و توانمند تبدیل کرده است، گفت: اکنون تمام بخش‌های این مجموعه در اختیار بانوان قرار دارد؛ از جوشکاری و فروشندگی گرفته تا امور دفتری و فعالیت‌های داخل کارگاه. تلاش کرده‌ایم محیطی امن و آبرومند فراهم کنیم تا بانوان بتوانند با تکیه بر توانایی‌های خود فعالیت کنند و معیشت خانواده‌شان را تأمین کنند.

وی در پایان با قدردانی از مجموعه «مثل هانیه» برای ایجاد این انگیزه و دغدغه در مسیر فعالیت‌هایش تأکید کرد: امیدوارم بتوانیم تعداد مجموعه‌های اقتصادی با محوریت فعالیت بانوان را افزایش دهیم و از ظرفیت ایران‌بانوهای توانمند برای توسعه کسب‌وکارها استفاده کنیم. همچنین اگر بانویی برای اشتغال و تأمین معاش خانواده خود به مجموعه ما مراجعه کند، با افتخار از حضور و توانمندی او استقبال خواهیم کرد.