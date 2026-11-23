باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - گادی آیزنکوت، رهبر حزب یاشار و نامزد نخست‌وزیری رژیم صهیونیستی، روز دوشنبه گفت که هیچ «تهدید مستقیم و فوری» از سوی ایران نمی‌بیند که مستلزم انجام اقداماتی پیش از تشکیل کابینه جدید باشد.

آیزنکوت در نشست فراکسیون حزب خود در کنست (پارلمان رژیم صهیونیستی) با تکرار ادعاهای پوسیده خود گفت: «جدی‌ترین تهدید ناشی از ایران، ۴۴۰ کیلوگرم اورانیوم غنی‌شده است که نه نابود شده و نه از کشور خارج شده است. ما باید بر این موضوع تمرکز کنیم.»

وی در عین حال درباره احتمال تشکیل کابینه وحدت با حزب لیکود به رهبری بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر فعلی رژیم صهیونیستی، محتاطانه اظهارنظر کرد.

آیزنکوت در پایان گفت: «ما تمام تلاش خود را به کار خواهیم گرفت تا به وحدتی واقعی دست یابیم، نه یک توافق سیاسی.»

منبع: الجزیره