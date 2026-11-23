باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - در شرایط جنگ اقتصادی، کارآمدی نهاد‌های خدماتی به مهم‌ترین عامل برای حفظ ثبات و آرامش جامعه تبدیل می‌شود. برای عبور از این وضعیت، حرکت به سمت مکانیزاسیون به عنوان یک راهبرد اساسی در دستور کار قرار گرفته است. هوشمندسازی نظام بیمه‌ای با تکیه بر رویکرد اخیر در زمینه حذف کاغذ از فرآیند‌های مرتبط با پرداخت خسارت خودرو‌ها ذیل شاخه بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه ابتدای مسیر این تحول است که می‌تواند با کاهش مراجعات حضوری و تسریع در ارائه خدمات، نقش مهمی در افزایش رضایتمندی عمومی ایفا کند و امنیت روانی جامعه را در شرایط حساس تقویت نماید.

در همین رابطه گودرزوند چگینی عضو هیات رئیسه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: در حوزه بیمه، هوشمندسازی یکی از مهم‌ترین نیاز‌های امروز جامعه است. فرآیند‌های سنتی دریافت خسارت، همواره با معطلی‌های طولانی و رفت‌وآمد‌های اداری همراه بوده است که با سیستم‌های آنلاین و برخط، این مشکلات به حداقل می‌رسد.

گودرزوند چگینی عضو هیات رئیسه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در ادامه گفت: با محوریت بیمه مرکزی و ایجاد یک سامانه یکپارچه، نظارت بر عملکرد شرکت‌های بیمه تسهیل می‌شود و از سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری به عمل می‌آید. این شفافیت در ارائه خدمات، رضایت عمومی را به همراه خواهد داشت.

وی در پایان تأکید کرد: هوشمندسازی نظام بیمه‌ای، ضمن کاهش چشمگیر اتلاف وقت مردم، به ارائه خدمات با کیفیت‌تر و سریع‌تر منجر می‌شود. این تحول دیجیتال، گامی اساسی در راستای ارتقای رفاه اجتماعی و افزایش اعتماد مردم به نهاد‌های حاکمیتی است.

همچنین بهزادی بخش مدیر فنی شرکت بیمه در ادامه با اشاره به اینکه آغاز فرآیند حذف اسناد کاغذی خسارات خودرو از اول آذر گامی بزرگ در مسیر هوشمندسازی صنعت بیمه است خاطرنشان کرد: یکی از الزامات مهم در مسیر اصلاح نظام اداری و تحقق دولت الکترونیک، حرکت به سمت هوشمندسازی فرآیند‌های خدمات‌رسانی و حذف بروکراسی‌های زائدی است که موجب اتلاف وقت و تحمیل هزینه به مردم می‌شود.

وی ادامه داد: در همین راستا، آغاز فرآیند حذف اسناد و مدارک کاغذی برای رسیدگی به خسارات خودرو از اول آذرماه، اقدامی مهم و تحول‌آفرین در صنعت بیمه کشور محسوب می‌شود. بر اساس این تصمیم، تمامی شرکت‌های بیمه موظف شده‌اند دریافت اسناد و مدارک فیزیکی برای رسیدگی به خسارات خودرو را حذف کنند و تمام مراحل تشکیل پرونده، دریافت مدارک و بررسی و پرداخت خسارت را به‌صورت الکترونیکی انجام دهند. این اقدام را باید گامی مؤثر در جهت پایان دادن به کاغذبازی‌های اداری و تسهیل دسترسی مردم به خدمات بیمه‌ای دانست.

بهزادی بخش با اشاره به اینکه این اقدام مهم بیمه مرکزی زمینه‌ساز کاهش مراجعات حضوری و صرفه‌جویی در وقت و هزینه بیمه‌گذاران خواهد شد خاطرنشان کرد: یکی از مهم‌ترین دستاورد‌های اجرای این طرح، کاهش مراجعات حضوری و صرفه‌جویی در وقت و هزینه بیمه‌گذاران است. در شیوه‌های سنتی، افراد برای تشکیل پرونده و ارائه مدارک مربوط به خسارت خودرو ناچار به مراجعه حضوری به شعب و نمایندگی‌های بیمه بودند که این فرآیند علاوه بر تحمیل هزینه‌های رفت‌وآمد، موجب اتلاف زمان و ایجاد پیچیدگی‌های اداری می‌شد.

وی در پایان گفت: با الکترونیکی شدن فرآیند‌های مرتبط با پرداخت خسارت به مردم در بخش بیمه شخص ثالث خودرو، مردم می‌توانند بدون نیاز به جابه‌جایی و مراجعه مکرر، مدارک مورد نیاز خود را به‌صورت غیرحضوری ارائه کنند و مراحل رسیدگی به پرونده را پیگیری کنند. فراهم شدن امکان دسترسی به خدمات بیمه‌ای در تمام ساعات شبانه‌روز نیز ظرفیت مهمی برای افزایش سهولت و رضایت عمومی خواهد بود.