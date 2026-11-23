باشگاه خبرنگاران جوان - غلامرضا نیکخواه قرار بود در فصل پنجم سریال «زیرخاکی» مقابل دوربین برود، اما درگذشت ناگهانی او، این حضور را برای همیشه ناتمام گذاشت. این بازیگر چند بار برای گفت‌و‌گو درباره نقش و انجام تست‌های گریم و لباس در دفتر تولید و محل فیلم‌برداری حاضر شده بود. گریم او طراحی شده و لباسش نیز در حال آماده‌سازی بود که خبر درگذشتش رسید.

تصاویر به‌جامانده از تست گریم و لباس او، حالا یادگار نقشی است که هرگز فرصت جان گرفتن روی پرده را پیدا نکرد.

غلامرضا نیکخواه با آرامش و مهربانی‌اش در پشت دوربین و نقش‌آفرینی‌های خاطره‌انگیزش در برابر دوربین، در یاد‌ها خواهد ماند.

عوامل سریال «زیرخاکی» درگذشت این هنرمند محبوب را به خانواده، همکاران و دوستدارانش تسلیت می‌گویند؛ و حالا جایی در میان لباس‌های بازیگران «زیرخاکی»، لباسی به اندازه تن کسی است که دیگر هرگز برای پوشیدنش نخواهد آمد.

منبع: سریال زیرخاکی