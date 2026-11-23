\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646\u00a0- \u0627\u0641\u0631\u0627\u062f\u06cc \u06a9\u0647 \u062f\u0631 \u062f\u0648\u0631\u0627\u0646 \u062a\u0631\u06a9 \u0627\u0639\u062a\u06cc\u0627\u062f \u0647\u0633\u062a\u0646\u062f\u060c \u062a\u0627 \u0628\u0647\u0628\u0648\u062f\u06cc \u06a9\u0627\u0645\u0644 \u0648 \u067e\u0627\u06a9 \u0634\u062f\u0646 \u062e\u0648\u0646 \u0646\u0628\u0627\u06cc\u062f \u0639\u0645\u0644 \u062d\u062c\u0627\u0645\u062a \u0631\u0627 \u0627\u0646\u062c\u0627\u0645 \u062f\u0647\u0646\u062f.\n