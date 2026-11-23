باشگاه خبرنگاران جوان - در جلسه شورای برنامه ریزی و هماهنگی بعثه مقام معظم رهبری و سازمان حج و زیارت که امروز به ریاست حجت الاسلام والمسلمین سید عبدالفتاح نواب تشکیل شد، رئیس و معاون حج و عمره سازمان حج و زیارت از پیگیری‌های صورت گرفته در خصوص عملیات حج پیش رو گزارش داده و تصریح کردند: مدیریت هزینه‌ها در برنامه ریزی‌ها با لحاظ حفظ کیفیت و با توجه به شرایط ارزی کشور به صورت ویژه مورد توجه قرار گرفته است.

در این نشست، آقای علی رضا رشیدیان رئیس سازمان حج وزیارت تاکید کرد: با تغییر نظام بودجه بندی برای کمیته‌های حوزه‌های مختلف و در نظر گرفتن برنامه‌های اجرایی و فرهنگی تلاش شده که سقف ارزی حج ۱۴۰۶ مدیریت شود تا تعداد زائران بیشتری به سرزمین وحی اعزام شوند.

درادامه این نشست، آقایان حمید محمدی معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و اصغر کوهی ذیحساب و مدیرکل امور مالی سازمان حج و زیارت درباره اقدامات صورت گرفته برای تامین و کاهش هزینه‌های ارزی حج پیش رو گزارش دادند و آقای رشیدیان اظهار داشت: با اعلام میزان ارزتخصیصی به عملیات حج، تعداد زائران مشخص می‌شود و اطلاع رسانی به افکار عمومی صورت خواهد گرفت.

نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت هم از رئیس سازمان حج خواست که با توجه به درخواست‌های متقاضیان حج، درمذاکره با مسئولان بانک مرکزی شرایط داخلی و بین المللی را تشریح و بر تخصیص ارز مورد نیاز حج پیش رو با توجه به سهمیه جمهوری اسلامی ایران و تعداد چند صد هزار نفر در صف تشرف تاکید نماید.

حجت الاسلام والمسلیمن نواب تصریح کرد: علاوه بر متقاضیان جدید که پیش ثبت نام کرده‌اند حدود ۵۵ هزار نفر از حج قبل جامانده‌اند که همگی در انتظار اعزام به سرزمین وحی هستند و ما بعنوان خادم زائران باید تلاش کنیم زمینه اعزام حداکثری متقاضیان فراهم شود.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی حج