باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - جواد عشقی‌نژاد، کارشناس بازار سرمایه در رادیو اقتصاد، در تشریح وضعیت بازار سرمایه اظهار کرد: بازار سهام در این هفته، روز‌های شنبه و یکشنبه متفاوتی را پشت سر گذاشت؛ به‌طوری‌که شاخص کل در روز شنبه با افت ۱۲۹ هزار واحدی مواجه شد، اما در روز یکشنبه ۶۴ هزار واحد رشد کرد و بخشی از افت روز شنبه را جبران کرد.

وی افزود: نکته مهمی که برخلاف روند شاخص کل در این دو روز قابل مشاهده بود، وضعیت شاخص هم‌وزن است که در هر دو روز مثبت بود. این موضوع نشان می‌دهد تقاضا در بخش قابل‌توجهی از شرکت‌های متوسط و کوچک بازار وجود دارد و رفتار بازار صرفاً تابع نماد‌های بزرگ و شاخص‌ساز نیست.

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به جریان ورود و خروج نقدینگی حقیقی تصریح کرد: روز شنبه حدود ۳.۹ همت و نزدیک به ۴ همت پول حقیقی از بازار خارج شد، اما در روز یکشنبه نزدیک به ۳ همت نقدینگی جدید به بازار برگشت. این تغییر جهت، نشانه‌های مثبتی را به همراه دارد که برای تأیید آن باید معاملات امروز را نیز مورد بررسی قرار داد.

عشقی‌نژاد ادامه داد: وضعیت فعلی بورس بیشتر از اینکه با کمبود ظرفیت‌های بنیادی مواجه باشد، تحت تأثیر نگرانی‌ها درباره اطمینان‌های اقتصادی و سیاست‌گذاری‌ها قرار دارد.

وی بیان کرد: عواملی مانند نرخ ارز، سیاست‌های پولی، سود بانکی و چشم‌انداز سودآوری شرکت‌ها از جمله متغیر‌هایی هستند که می‌توانند بازار سرمایه و آینده آن را مشخص کنند.

این کارشناس بازار سرمایه در پایان درباره روند معاملات روز دوشنبه گفت: معاملات امروز با بهبود تقاضا همراه شد و انتظار داریم فضای بازار متعادل و با گرایش مثبت باشد؛ با این حال، تداوم این روند به رفتار عرضه‌کنندگان بستگی دارد.