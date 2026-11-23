باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - نیکول پاشینیان، نخست‌وزیر ارمنستان، روز دوشنبه به‌طور رسمی عملیات اجرایی پروژه «مسیر ترامپ» (TRIPP) را در منطقه جنوبی سیونیک این کشور آغاز کرد و آن را نقطه عطفی تاریخی و بزرگ‌ترین پروژه اقتصادی ارمنستان از زمان استقلال توصیف کرد.

به گفته مقام‌های ارمنستان، این مسیر که حدود ۴۳ کیلومتر (۲۷ مایل) طول دارد، از طریق خاک ارمنستان، جمهوری آذربایجان را به منطقه برون‌بوم نخجوان متصل خواهد کرد و قرار است زیرساخت‌هایی از جمله خطوط راه‌آهن، جاده، خط لوله، انتقال برق و ارتباطات فیبر نوری در آن ایجاد شود.

این پروژه در پی نشست ۸ اوت ۲۰۲۵ در واشنگتن شکل گرفت؛ نشستی که طی آن پاشینیان و الهام علی‌اف، رئیس‌جمهور جمهوری آذربایجان، پس از دیداری سه‌جانبه با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، بیانیه مشترکی درباره صلح امضا کردند.

پاشینیان این نشست را نقطه عطفی برای منطقه قفقاز جنوبی توصیف کرد و گفت پروژه تی‌آر‌آی‌پی از طریق تقویت مسیر تجاری ترانس‌خزر و ارتباطات حمل‌ونقل شرق به غرب، از اهمیت عمده منطقه‌ای و بین‌المللی برخوردار خواهد بود.

وی همچنین بر اهمیت این پروژه برای توسعه اقتصادی و امنیت ارمنستان تأکید کرد.

پارلمان ارمنستان ۲۸ اکتبر ۲۰۲۶ توافق‌نامه چارچوبی مشارکت راهبردی با آمریکا در ارتباط با پروژه تی‌آر‌آی‌پی را تصویب کرد. واهاگن خاچاطوریان، رئیس‌جمهور ارمنستان، نیز سند تصویب این توافق‌نامه را ۱۰ نوامبر امضا کرد.

مقام‌های ارمنستان تأکید کرده‌اند که این کشور کنترل خود بر قوانین، امور گمرکی و مدیریت این مسیر را حفظ خواهد کرد.

ترامپ از آغاز پروژه استقبال کرد و پاشینیان را به کاخ سفید دعوت کرد

دولت ارمنستان همچنین پیامی از دونالد ترامپ را به مناسبت آغاز این پروژه منتشر کرد.

ترامپ در این پیام گفت که مشارکت آمریکا و ارمنستان مسیرهای جدیدی برای تجارت، انتقال انرژی و سفر در سراسر منطقه ایجاد خواهد کرد.

وی همچنین از پاشینیان دعوت کرد تا در سال ۲۰۲۷ و در جریان سفر برنامه‌ریزی‌شده رهبر ارمنستان به واشنگتن برای شرکت در مراسم «صبحانه ملی دعا»، به کاخ سفید برود.

منبع: آناتولی