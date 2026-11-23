\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u06af\u0631\u0648\u0647\u06cc \u0627\u0632 \u0645\u0639\u062a\u0631\u0636\u0627\u0646 \u0636\u062f \u062c\u0646\u06af \u062f\u0631 \u062a\u0648\u06a9\u06cc\u0648\u060c \u067e\u0627\u06cc\u062a\u062e\u062a \u0698\u0627\u067e\u0646\u060c \u062f\u0631 \u062a\u062c\u0645\u0639\u06cc \u0627\u0639\u062a\u0631\u0627\u0636\u06cc \u0628\u0627 \u0646\u06cc\u0631\u0648\u0647\u0627\u06cc \u067e\u0644\u06cc\u0633 \u0636\u062f\u0634\u0648\u0631\u0634 \u0631\u0648\u0628\u0647\u200c\u0631\u0648 \u0634\u062f\u0646\u062f.\n\u0645\u0639\u062a\u0631\u0636\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u062a\u062c\u0645\u0639 \u0628\u0627 \u0633\u0631\u062f\u0627\u062f\u0646 \u0634\u0639\u0627\u0631\u0647\u0627\u06cc\u06cc \u0639\u0644\u06cc\u0647 \u0633\u0627\u0646\u0627\u0626\u0647 \u062a\u0627\u06a9\u0627\u06cc\u0686\u06cc\u060c \u0646\u062e\u0633\u062a\u200c\u0648\u0632\u06cc\u0631 \u0698\u0627\u067e\u0646\u060c \u0645\u062e\u0627\u0644\u0641\u062a \u062e\u0648\u062f \u0631\u0627 \u0628\u0627 \u062c\u0646\u06af \u0627\u0639\u0644\u0627\u0645 \u06a9\u0631\u062f\u0646\u062f.\n\u00a0\n