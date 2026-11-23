باشگاه خبرنگاران جوان - ولی الله صمدی،کارشناس مسئول اهدای عضو دانشگاه علوم پزشکی قم، از ثبت ششمین اهدای عضو سال ۱۴۰۵ در استان خبر داد و گفت: با رضایت خانواده نوعدوست و ایثارگر جانباز سرافراز، مرحوم محمد محمدی، اعضای حیاتی وی به چندین بیمار نیازمند پیوند اهدا شد.

وی افزود: مرحوم مغفور محمد محمدی، از جانبازان پرافتخار جنگ تحمیلی، به دنبال وقوع حادثه تصادف در بخش مراقبت‌های ویژه (ICU) بیمارستان امام رضا(ع) بستری شد.

به گفته صمدی با وجود تلاش پزشکان و کادر درمان بیمارستان، متأسفانه این جانباز سرافراز دچار مرگ مغزی شد و پس از تأیید مرگ مغزی توسط پزشکان معتمد دانشگاه علوم پزشکی قم، فرآیند اهدای عضو با رضایت خانواده ایثارگر و نوعدوست وی انجام گرفت.

کارشناس مسئول اهدای عضو دانشگاه علوم پزشکی قم ادامه داد: اعضای حیاتی مرحوم محمدی به چندین بیمار بدحال که در فهرست انتظار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار داشتند، اهدا شد تا این اقدام ارزشمند زمینه‌ساز ادامه زندگی و بازگشت سلامتی به بیماران نیازمند پیوند باشد.

صمدی در پایان ضمن قدردانی از تصمیم ایثارگرانه خانواده این جانباز سرافراز، یاد و خاطره مرحوم محمد محمدی را گرامی داشت.