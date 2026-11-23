باشگاه خبرنگاران جوان؛ ایلیا محمدی- شهرام خیری، مسئول امور ورزشی مرکز حمایت از ایثارگران و جانبازان، از برنامه‌ریزی برای آماده‌سازی ورزشکاران این حوزه جهت حضور در رقابت‌های پیش‌رو خبر داد.

وی با اشاره به ضرورت تقویت ورزش قهرمانی ایثارگران اظهار کرد: انتخاب کادر فنی، مربیان و مسئولان کمیته‌های ورزشی با هدف ایجاد ساختاری منظم و تخصصی در دستور کار قرار گرفته است.

خیری با اشاره به رقابت‌های پیش‌رو گفت: نخستین رویداد، مسابقات آسیایی در کشور عمان است که در پنج رشته برگزار می‌شود. همچنین جام جهانی ایثارگران در روسیه و بازی‌های پارالمپیک لس‌آنجلس از دیگر رقابت‌هایی هستند که ورزشکاران باید برای حضور در آن‌ها آماده شوند.

مسئول امور ورزشی مرکز حمایت از ایثارگران و جانبازان ادامه داد: انتخاب مربیان و اعضای کمیته‌ها بر اساس تخصص و تجربه ورزشی انجام شده و تلاش می‌کنیم از ظرفیت نیروهای جوان نیز در بخش‌های مختلف استفاده کنیم.

وی همچنین از برنامه برگزاری مسابقات چهارجانبه والیبال در دهه فجر خبر داد و افزود: توسعه رشته‌هایی مانند والیبال، بسکتبال، فوتسال و فوتبال و افزایش فرصت فعالیت ورزشی برای جانبازان، ایثارگران و فرزندان آن‌ها در برنامه‌های این مجموعه قرار دارد.

خیری در پایان تأکید کرد: هدف اصلی، آماده‌سازی مناسب تیم‌ها و ورزشکاران برای رقابت‌های ملی و بین‌المللی و کسب نتایج مطلوب در مسابقات پیش‌رو است.