باشگاه خبرنگاران جوان-معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار ایلام با مدیر گذرگاه مرزی زرباطیه عراق عصر امروز (دوشنبه) دیدار کرد.

این دیدار با هدف بررسی و پیگیری مسائل و مشکل‌های حوزه تجارت مرزی، بررسی راهکار‌های لازم برای رفع اختلال‌های موجود و آسانی روند تردد کامیون‌های تجاری در گمرک مهران انجام شد.

معاون امور اقتصادی استاندار ایلام گفت: در صورت بروز هرگونه مشکل یا اختلال در روند فعالیت‌های مرزی، موضوع در سریع‌ترین زمان ممکن به طرف ایرانی اطلاع‌رسانی و با هماهنگی و برنامه‌ریزی لازم از ایجاد ترافیک کامیون‌ها، معطلی رانندگان و ازدحام در مرز جلوگیری شود.

عباس میرزاد گفت: مرز مهران از اهمیت اقتصادی و تجاری ویژه‌ای برخوردار است و هرگونه اختلال در روند فعالیت آن افزون بر ایجاد مشکل برای فعالان اقتصادی و رانندگان، هزینه‌های مضاعفی را به بخش حمل‌ونقل و تجارت تحمیل می‌کند، بنابراین باید در چنین شرایطی هماهنگی و ارتباط مستمر میان دو طرف بیش از گذشته تقویت شود.

وی توضیح داد: با توجه به تجربه و شناختی که از مجموعه مدیریت گذرگاه مرزی زرباطیه عراق وجود دارد، انتظار می‌رود هم‌افزایی همراهی و همکاری بیشتری در راستای رفع موانع و آسانی در امور تجاری انجام گیرد.

وی ادامه داد: رویکرد طرف ایرانی برای حل مسائل سازنده و از مسیر گفت‌و‌گو و هماهنگی است و امید این که با همکاری طرف عراقی مشکل‌های موجود در کوتاه‌ترین زمان برطرف شود.

مدیر گذرگاه زرباطیه عراق نیز در این دیدار گفت که اختلال سراسری در سامانه‌های تجاری عراق از روز گذشته (یکشنبه) روند تشریفات گمرکی و تردد کامیون‌ها در مرز مهران را کند کرده و بخش نخست مشکل فنی برطرف شده، اما سامانه همچنان با کندی خدمات مواجه و رفع کامل اختلال در حال پیگیری است.

عمید مثنی اظهار کرد: اختلال ایجاد شده در سامانه تجاری عراق مشکلی سراسری است و به عملکرد اختصاصی پایانه مرزی مهران ارتباط ندارد.

وی افزود: از ساعت ۱۲ روز گذشته سامانه تجاری عراق با اختلال مواجه شد که این مشکل هم‌زمان گذرگاه‌های مرزی این کشور را زیر تأثیر قرار داد و موجب کندی روند انجام تشریفات تجاری و تردد کامیون‌ها شد.

مدیر گذرگاه مرزی زرباطیه عراق منشأ این اختلال را مسائل فنی سامانه و زیرساخت‌های مرتبط با حوزه اداری و بازرگانی این کشور دانست.

مثنی گفت: با پیگیری‌ها، بخش نخست مشکل برطرف شده، اما سامانه همچنان در ارائه خدمات با کندی مواجه است.

وی با اشاره به اهمیت استمرار مبادله‌های بازرگانی میان ایران و عراق افزود: رفع کامل اختلال از سوی مسئولان و دستگاه‌های ذی‌ربط دولت عراق در حال پیگیری است و تلاش می‌شود مشکلات باقی‌مانده در کوتاه‌ترین زمان برطرف شود.

مدیر گذرگاه مرزی زرباطیه ابراز امیدواری کرد با تکمیل روند رفع مشکلات فنی فعالیت‌های بازرگانی و تردد ناوگان حمل‌ونقل کالا در مرز مهران و زرباطیه به شرایط عادی بازگردد.