باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - وب‌سایت اسرائیلی «والا» در گزارشی از تشدید بحران نیروی انسانی در ارتش این رژیم خبر داد و نوشت تداوم آماده‌باش نظامی و آمادگی برای حمله احتمالی به ایران، فشار سنگینی بر نیرو‌های نظامی وارد کرده و به فرسایش توان انسانی ارتش منجر شده است.

این گزارش با استناد به منابع نظامی اسرائیل می‌گوید تغییرات مکرر سطح آماده‌باش طی ماه‌های گذشته، هزاران سرباز، درجه‌دار و افسر را با فشار کاری فزاینده مواجه کرده است. افزایش ساعات خدمت، لغو مرخصی‌ها و حضور شبانه‌روزی در پایگاه‌ها و مواضع عملیاتی، از جمله پیامد‌های این وضعیت عنوان شده است.

یک افسر ارشد ارتش اسرائیل در گفت‌و‌گو با والا، شرایط کنونی را فراتر از مفهوم معمول آماده‌باش توصیف کرد و گفت پشت این وضعیت، نیرو‌هایی قرار دارند که زیر فشار مسئولیت‌ها و حجم بالای کار در حال فرسودگی هستند.

بر اساس این گزارش، فشار عملیاتی به‌ویژه در نیروی هوایی و یگان‌های پدافند هوایی مشهود است؛ بخش‌هایی که باید آمادگی مستمر جنگنده‌ها، سامانه‌های تسلیحاتی و تجهیزات فنی را حفظ کنند. افزایش شیفت‌های کاری و آماده‌سازی مداوم هواپیما‌ها و سامانه‌های نظامی نیز بار مضاعفی بر دوش نیرو‌های متخصص گذاشته است.

همچنین نیرو‌های فنی، لجستیکی و ارتباطی ارتش اسرائیل برای تأمین و انتقال سوخت، مهمات و قطعات یدکی و حفظ آمادگی شبکه‌های عملیاتی، به فعالیت شبانه‌روزی وادار شده‌اند. مراکز فرماندهی و اتاق‌های عملیات نیز با افزایش شمار نیروها، به‌صورت مستمر فعال هستند.

والا تأکید کرده است این فشار‌ها در شرایطی بر ارتش اسرائیل تحمیل می‌شود که نیرو‌های نظامی پس از سه سال درگیری فشرده، با فرسودگی ناشی از تداوم عملیات مواجه‌اند. این وضعیت، به‌ویژه برای نیرو‌های جوان و نظامیان شاغل در سال‌های نخست خدمت دائم، ادامه فعالیت حرفه‌ای در ارتش را دشوارتر کرده است.

این گزارش نشان می‌دهد که تداوم آمادگی برای سناریوی تقابل نظامی با ایران، علاوه بر ملاحظات عملیاتی، به یکی از چالش‌های جدی در حفظ توان انسانی ارتش اسرائیل تبدیل شده است.

منبع: اسکای نیوز عربی