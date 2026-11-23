باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - غلام نیا روشن روابط عمومی اورژانس بابل گفت: در پی تماس مردمی با مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ بابل، وقوع تصادف بین دو خودروی پراید و پاترول در جاده بابلکنار–لفور، محدوده بین عالم‌کلا و کالی‌کلا گزارش شد.

او افزود: پس از دریافت گزارش حادثه، مرکز ارتباطات اورژانس بابل بلافاصله ۳ دستگاه آمبولانس را به محل حادثه اعزام کرد.

غلام نیا روشن گفت:تکنسین‌های اورژانس در کمترین زمان ممکن در محل حادثه حاضر شدند و اقدامات امدادی و درمانی اولیه را برای مصدومان انجام دادند.

او افزود: در این حادثه، ۵ نفر شامل ۳ مرد و ۲ زن مصدوم شدند که پس از دریافت اقدامات درمانی اولیه، ۴ نفر به بیمارستان شهید بهشتی و یک نفر به بیمارستان شهید یحیی‌نژاد بابل منتقل شدند.