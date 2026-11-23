باشگاه خبرنگاران جوان -محمدرضا ظفرقندی در پیامی به المپیاد ورزشی دانشجویان علوم پزشکی در ساری با اشاره به اهمیت مفهوم تاب‌آوری در نظام سلامت اظهار کرد: تاب‌آوری موضوعی نیست که صرفاً به دوران جنگ محدود شود، بلکه جامعه و نظام سلامت همواره با بحران‌ها و شرایط خاص و دشوار مواجه هستند و باید برای مواجهه مؤثر با این شرایط آمادگی لازم را داشته باشند.

وی با بیان اینکه تاب‌آوری با تحمل فشار و سختی تفاوت دارد، افزود: تحمل دشواری‌ها به معنای برخورداری از تاب‌آوری نیست. اگر بتوانیم شرایطی فراهم کنیم که تاب‌آوری در افراد شکل بگیرد و تقویت شود، به‌طور طبیعی میزان بهره‌وری و کیفیت عملکرد نیز افزایش پیدا می‌کند.

وزیر بهداشت با تأکید بر ضرورت ارتقای کیفیت زندگی فعالان حوزه سلامت تصریح کرد: باید تلاش کنیم شرایط زیستی و معیشتی بهتری برای همه اعضای نظام سلامت، از پرستاران و کارکنان گرفته تا دانشجویان، فراهم شود. توجه به این موضوع می‌تواند نگرش افراد به محیط تحصیل و کار را تغییر دهد و انگیزه خدمت را در آنان افزایش دهد.

ظفرقندی: تاب‌آوری نظام سلامت در شرایط بحران تنها به دوران جنگ محدود نیست

ظفرقندی ادامه داد: دانشجویی که در دوران تحصیل از شرایط مناسب و امکانات مطلوب برخوردار باشد، در آینده نیز با انگیزه بیشتری وارد محیط کار می‌شود. همچنین پرستاری که از شرایط شغلی و زندگی مناسبی برخوردار باشد، علاقه‌مندتر خواهد بود، ماندگاری بیشتری در نظام سلامت خواهد داشت و انگیزه کمتری برای مهاجرت پیدا می‌کند.

وی با اشاره به ضرورت توجه به نیاز‌های فرهنگی، ورزشی و اجتماعی کارکنان و دانشجویان گفت: اگر در شهری مانند مشهد امکاناتی فراهم شود تا پرستاران، کارکنان و دانشجویان بتوانند در کنار فعالیت حرفه‌ای و تحصیلی از ظرفیت‌های فرهنگی و ورزشی استفاده کنند و فرصتی برای نشاط و تنفس روحی داشته باشند، در واقع زمینه خدمت بهتر و مؤثرتر آنان را فراهم کرده‌ایم.

وزیر بهداشت با انتقاد از نگاه محدود به مفهوم تاب‌آوری خاطرنشان کرد: گاهی این مجموعه عوامل و بسته کامل تاب‌آوری به‌درستی دیده نمی‌شود، در حالی که تاب‌آوری فقط به معنای تحمل شرایط دشوار نیست؛ بلکه انجام کار باکیفیت در کنار برخورداری از آرامش ذهنی و شرایط مناسب زندگی را نیز شامل می‌شود.

ظفرقندی در پایان تأکید کرد: مدیریت صحیح در نظام سلامت به معنای توجه هم‌زمان به کیفیت کار، سلامت روان، رفاه و نیاز‌های انسانی کارکنان و دانشجویان است و نمی‌توان انتظار ارائه خدمات مطلوب داشت، اما از فراهم کردن بستر‌های لازم برای آرامش و انگیزه نیروی انسانی غافل شد.