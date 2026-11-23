باشگاه خبرنگاران جوان -شینا انصاری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در حاشیه افتتاح نخستین ایستگاه محیط‌بانی ابرخشتی ایران در گلستان با اشاره به گستردگی مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست و ارزش اکولوژیکی این عرصه‌ها افزود: حدود ۱۲ درصد از مساحت کشور تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست قرار دارد که حفاظت از حیات وحش و گونه‌های گیاهی این مناطق به عنوان میراثی بین‌نسلی اهمیت ویژه‌ای دارد تا برای نسل‌های آینده نیز باقی بماند.

وی با بیان اینکه سازمان حفاظت محیط زیست با کمبود‌های جدی نیروی انسانی مواجه است، گفت: در کنار کمبود محیطبان حرکت به سمت تقویت حفاظت و استفاده از روش‌های نوین پایش نیز ضرورت دارد.

انصاری ادامه داد: دنیا به سمت استفاده از فناوری‌های نوین، ابزار‌های هوشمند و هوش مصنوعی حرکت کرده است و ما نیز باید از این ظرفیت‌ها برای انجام پایش‌های دقیق‌تر، اثرگذارتر و کارآمدتر در مناطق تحت مدیریت استفاده کنیم.

وی افزایش تعداد محیطبانان با تمرکز بر نیرو‌های بومی را از برنامه‌های سازمان حفاظت محیط زیست برشمرد و افزود: این موضوع در دستور کار قرار دارد و با همکاری سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه، مجوز جذب ۴۸۰ نیروی محیط‌بان در سال جاری صادر شده است، هرچند این تعداد نیز پاسخگوی نیاز‌های گسترده حفاظتی کشور نیست.

انصاری با تاکید بر ضرورت تامین منابع مورد نیاز برای حفاظت از عرصه‌های طبیعی گفت: علاوه بر نیروی انسانی، تامین تجهیزات، امکانات و خودرو‌های عملیاتی و منابع مالی کافی نیز مورد نیاز است و پیگیری‌های لازم در این زمینه انجام می‌شود البته شرایط کشور نیز باید در نظر گرفته شود.

وی با اشاره به برنامه استفاده از فناوری‌های نوین در پایش مناطق تحت مدیریت سازمان محیط زیست تاکید کرد: هوشمندسازی پایش از موضوعات مورد توجه سازمان است و پارک ملی گلستان نیز به عنوان یکی از مناطق مهم و ارزشمند کشور در برنامه استفاده از این ظرفیت قرار دارد.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست افزود: بهره‌گیری از فناوری‌های هوشمند می‌تواند به ارتقای پایش، کاهش تعارضات و تقابلات محیطبانان با متخلفان کمک کند و زمینه حفاظت بهتر از عرصه‌های طبیعی و افزایش امنیت محیطبانان را فراهم سازد تا نیرو‌های حفاظتی با اطمینان و امنیت بیشتری به وظایف خود بپردازند.

انصاری درباره اصلاح قانون به‌کارگیری سلاح توسط محیطبانان نیز توضیح داد: اصلاح این قانون طی ۲ سال گذشته به صورت مستمر از سوی همکاران ما در دفتر حقوقی سازمان حفاظت محیط زیست پیگیری شده تا حمایت‌های قانونی از محیطبانان پرتلاش ارتقا یابد.

وی با اشاره به محدودیت‌های قانونی محیطبانان در استفاده از سلاح‌های در اختیارشان افزود: محیطبانان در شرایطی قرار دارند که نمی‌توانند با اطمینان از سلاح‌های در اختیار خود استفاده کنند و این موضوع از جمله مواردی است که اصلاح قانون برای رفع آن دنبال می‌شود.

انصاری ادامه داد: اصلاحات مورد نظر در کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و اکنون آماده طرح در صحن علنی مجلس است تا در صورت تصویب نهایی حمایت قانونی بیشتری از محیطبانان صورت گیرد.

وی ابراز امیدواری کرد با همکاری نمایندگان مجلس شورای اسلامی اصلاح این قانون در صحن علنی نیز به تصویب نهایی برسد و یادآور شد: این اصلاحات می‌تواند کمک موثری در حوزه قانونگذاری برای حمایت از محیطبانان باشد.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به ارزش طبیعی و زیست‌محیطی پارک ملی گلستان و اهمیت آن در سطح جهانی تاکید کرد: موضوع مدیریت یکپارچه این پارک از سال‌های گذشته مطرح بوده و اقدام ارزشمندی در راستای حفاظت بهتر از این عرصه به شمار می‌رود.