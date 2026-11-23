باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - جنبش مقاومت اسلامی نجباء عراق با صدور بیانیه‌ای، فشار‌ها برای واگذاری مدیریت مزار حضرت عزیر (ع)، پیامبر الهی، به یک نهاد بین‌المللی را محکوم کرد و نسبت به پیامد‌های چنین اقدامی برای دیگر اماکن مقدس اسلامی هشدار داد.

این گروه مدعی شد تلاش برای واگذاری تولیت این زیارتگاه در چارچوب طرحی با عنوان «احیای میراث یهودی در عراق» دنبال می‌شود و می‌تواند زمینه‌ساز پیشبرد روند عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی باشد.

نجباء در بیانیه خود با اشاره به جایگاه حضرت عزیر (ع) در میراث قرآنی و اسلامی، تأکید کرد که مزار ایشان از نظر اداری و قانونی تحت نظارت اوقاف شیعی قرار دارد و طی قرن‌ها به‌عنوان یکی از زیارتگاه‌های مسلمانان شناخته شده است.

این جنبش همچنین هشدار داد که واگذاری مدیریت این مکان مقدس به نهادی خارجی می‌تواند پیامد‌های سیاسی و فرهنگی گسترده‌ای داشته باشد و در آینده به بهانه‌ای برای اعمال قیمومت بر دیگر مساجد و زیارتگاه‌های اسلامی تبدیل شود.

جنبش نجباء در ادامه از موضع اهالی، علما و عشایر استان میسان در مخالفت با هرگونه قیمومت خارجی بر اماکن مقدس حمایت کرد و از مقام‌های رسمی عراق خواست درباره ابعاد این موضوع شفاف‌سازی کنند.

این جنبش تأکید کرد که مدیریت اماکن مقدس باید با رعایت جایگاه دینی و چارچوب‌های قانونی آنها انجام شود و نباید به ابزاری برای مداخله خارجی تبدیل شود.

منبع:کانال جنبش نجباء