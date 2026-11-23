باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز دوشنبه اعلام کرد این اتحادیه در واکنش به تشدید حملات مسکو به اوکراین، پیشنهاد اعمال «بسته بیست‌ودوم تحریم‌ها علیه روسیه» را مطرح کرده است.

بر اساس این پیشنهاد، تدابیری از جمله فعال‌سازی ممنوعیت صدور روادید برای نیرو‌های نظامی روسیه و هدف قرار دادن «طرح‌های مرتبط با رمزارزها، بانک‌ها و کشتی‌های ناوگان سایه» در دستور کار قرار دارد.

این بسته همچنین با هدف «جلوگیری از مشارکت روسیه در رقابت‌های ورزشی بین‌المللی در اتحادیه اروپا» تدوین شده است.

کالاس تأکید کرد: «دیپلماسی برای پایان دادن به جنگ روسیه باید با اعمال فشار بر طرف متجاوز همراه باشد.»

منبع: رویترز