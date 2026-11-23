باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - علی عزیزی مدیرکل استاندارد فارس از تداوم مشکلات مربوط به استانداردسازی زمین‌های بازی عمومی در شهرستان‌های استان خبر داد و گفت: در حالی که با همکاری شهرداری و ورود دستگاه قضایی، موضوع استانداردسازی زمین‌های بازی شیراز به نتیجه رسیده است، این مسئله همچنان در شهرستان‌ها به‌عنوان یکی از چالش‌های جدی مطرح بوده و پیگیری‌ها برای رفع آن ادامه دارد.

او در جریان برگزاری یک تور رسانه‌ای و بازدید خبرنگاران از سه واحد تولیدی مستقر در منطقه ویژه اقتصادی، با تشریح اهداف این برنامه اظهار کرد: ارزیابی انطباق یکی از محور‌های اصلی فعالیت اداره کل استاندارد است و در همین راستا تلاش کردیم با حضور اصحاب رسانه در واحد‌های تولیدی، فرآیند‌های تولید، نظارت و کنترل کیفیت را به‌صورت میدانی تشریح کنیم.

عزیزی با بیان اینکه در هر واحد تولیدی مشمول استاندارد اجباری، یک فرد دارای تحصیلات مرتبط به‌عنوان مدیر کنترل کیفیت فعالیت می‌کند، افزود: این مدیران به‌صورت مستمر بر خطوط تولید و فرآیند‌های اجرایی نظارت دارند، آزمون‌های موردنیاز را انجام می‌دهند و گزارش عملکرد خود را به‌صورت ماهانه به اداره کل استاندارد ارائه می‌کنند.

او ادامه داد: اداره کل استاندارد نیز با هدف ارتقای توانمندی و دانش تخصصی این افراد، دوره‌های آموزشی مختلفی برگزار می‌کند و هر مدیر کنترل کیفیت موظف است سالانه ۱۶ ساعت آموزش تخصصی را پشت سر بگذارد.

شکاف میان شیراز و شهرستان‌ها در استانداردسازی زمین‌های بازی

مدیرکل استاندارد فارس در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت استانداردسازی زمین‌های بازی عمومی در استان پرداخت و با اشاره به تفاوت شرایط شیراز و سایر شهرستان‌ها گفت: در شیراز از نظر استانداردسازی زمین‌های بازی مشکل خاصی وجود ندارد و این موضوع با همکاری شهرداری و ورود دادستانی به نتیجه رسیده است، اما در شهرستان‌ها همچنان با مشکلات جدی مواجه هستیم.

او افزود: این مشکلات به فرمانداری‌ها منعکس شده است و شخصاً نیز در جلسات شورای اداری دست‌کم دو فرمانداری حضور یافته و قول‌هایی برای پیگیری و رفع موانع دریافت کرده‌ایم. سایر موارد نیز از طریق دادستانی پیگیری خواهد شد.

عزیزی با تفکیک وضعیت تجهیزات شهرک‌های بازی از زمین‌های بازی عمومی تصریح کرد: تقریباً تمامی تجهیزات مستقر در شهرک‌های بازی دارای پروانه استاندارد هستند و گواهینامه‌های مربوط به آنها نیز به‌صورت سالانه تمدید می‌شود؛ با این حال، مسئله اصلی به زمین‌های بازی عمومی بازمی‌گردد که شهرداری‌ها متولی آنها هستند و تاکنون موفق به دریافت پروانه استاندارد نشده‌اند.

او با بیان اینکه شهرک‌های بازی متعلق به بخش خصوصی در این زمینه با مشکلات کمتری مواجه هستند، اضافه کرد: خانه‌های بازی کوچک نیز مشمول الزامات استاندارد هستند و در این بخش مشکل خاصی وجود ندارد.

مدیرکل استاندارد فارس درباره اقدامات قانونی برای برخورد با زمین‌های بازی فاقد استاندارد نیز گفت: تمامی مکاتبات لازم انجام شده و به متولیان مربوطه اتمام حجت کرده‌ایم؛ بنابراین مسئولان و بهره‌برداران این مراکز موظف به پاسخگویی و رفع نواقص هستند.

او با اشاره به محدودیت‌های قانونی و اجرایی برای برخورد با این مراکز توضیح داد: تعطیلی و پلمب زمین‌های بازی به‌سادگی امکان‌پذیر نیست؛ چراکه در برخی موارد، اجرای این اقدام مستلزم برش تجهیزات است که می‌تواند به هدررفت منابع دولتی نیز منجر شود. از این‌رو، به متولیان اعلام کرده‌ایم که خودشان باید برای تعطیلی مراکز فاقد شرایط استاندارد اقدام کنند و در مرحله نهایی، مکان‌هایی که امکان پلمب آنها وجود داشته باشد، پلمب خواهند شد.

۱۲۰۰ واحد تولیدی فارس به مدیر کنترل کیفیت نیاز دارند

عزیزی در ادامه با تشریح وضعیت واحد‌های تولیدی تحت پوشش استاندارد در استان فارس اظهار کرد: در مجموع یک‌هزار و ۸۰۰ واحد تولیدی در استان وجود دارد که از این تعداد، یک‌هزار و ۲۰۰ واحد فعال و ۶۰۰ واحد غیرفعال هستند؛ بر این اساس، واحد‌های فعال استان به یک‌هزار و ۲۰۰ مدیر کنترل کیفیت نیاز دارند.

او با اشاره به کمبود نیروی متخصص در برخی حوزه‌ها افزود: این کمبود به معنای فقدان مطلق نیروی انسانی نیست، بلکه بیشتر در رشته‌های تخصصی مانند صنایع غذایی و شیمیایی و همچنین در واحد‌های تولیدی کوچک مستقر در شهرستان‌ها احساس می‌شود

مدیرکل استاندارد فارس خاطرنشان کرد: قانون برای مناطق محروم و واحد‌های تولیدی با ظرفیت پایین، این امکان را پیش‌بینی کرده است که با تأیید کمیسیون استانی، مدارک تحصیلی در سطوح پایین‌تر نیز مورد پذیرش قرار گیرد تا این واحد‌ها بتوانند الزامات قانونی مربوط به استقرار مدیر کنترل کیفیت را رعایت کنند.

او مشکلات مالی و تعطیلی برخی واحد‌های تولیدی را از مهم‌ترین موانع این حوزه برشمرد و گفت: دشواری تأمین مدیر کنترل کیفیت واجد شرایط و هزینه بالای تجهیز آزمایشگاه‌های اختصاصی نیز از دیگر چالش‌های واحد‌های تولیدی کوچک به شمار می‌رود.

عزیزی ادامه داد: در مواردی که یک واحد تولیدی امکان تجهیز آزمایشگاه اختصاصی را نداشته باشد، مهلتی برای آن در نظر گرفته می‌شود تا با یک آزمایشگاه همکار دارای تأیید صلاحیت قرارداد منعقد کرده و آزمون‌های موردنیاز خود را از این طریق انجام دهد.

او با تأکید بر اینکه اجرای تمامی الزامات استاندارد الزاماً نیازمند صرف هزینه‌های مالی نیست، افزود: بخش قابل‌توجهی از الزامات این حوزه به میزان تعهد و مسئولیت‌پذیری مدیریت واحد تولیدی و برخورداری آن از دانش و اشراف فنی کافی بستگی دارد.

تسهیل شرایط فعالیت تولیدکنندگان و حرکت به سمت ارزیابی ریسک‌محور

مدیرکل استاندارد فارس همچنین درباره حمایت‌ها و تسهیلات این اداره کل برای واحد‌های تولیدی اظهار کرد: مهلت‌دهی، سامانه‌ای شدن فرآیندها، برگزاری دوره‌های آموزشی و ارائه راهنمایی‌های تخصصی برای تجهیز واحد‌ها و ارتقای دانش فنی متقاضیان، از جمله اقداماتی است که با هدف تسهیل فعالیت تولیدکنندگان در دستور کار قرار دارد.

او تسریع در فرآیند ترخیص مواد اولیه وارداتی را یکی دیگر از این تسهیلات عنوان کرد و افزود: در صورت ارائه تعهد از سوی مدیرعامل و مدیر کنترل کیفیت، مواد اولیه وارداتی بدون معطلی و در همان روز ارائه مدارک ترخیص می‌شوند و عوارض گمرکی آنها نیز کمتر است.

عزیزی در ادامه از تغییر رویکرد سازمان ملی استاندارد در سال جاری خبر داد و گفت: سیاست امسال، حرکت از نظام مبتنی بر استاندارد‌های اجباری به سمت ارزیابی ریسک‌محور است.

او در تشریح این رویکرد بیان کرد: در نظام ارزیابی ریسک‌محور، عوامل خطر در سه سطح جزئی، عمده و بحرانی طبقه‌بندی می‌شوند و تمرکز اصلی بر شناسایی و کنترل عوامل عمده و بحرانی خواهد بود.

مدیرکل استاندارد فارس افزود: در شرایط معمول، سالانه چهار مرتبه از واحد‌های تولیدی نمونه‌برداری می‌کنیم، اما با اجرای رویکرد جدید، هم تعداد استاندارد‌های اجباری و هم دفعات نمونه‌برداری کاهش خواهد یافت.

عزیزی در پایان با تأکید بر ضرورت همگام‌سازی نظام استانداردسازی کشور با تحولات جهانی اظهار کرد: کشور در حال آماده‌سازی برای عبور از نظام استانداردسازی سنتی و حرکت به سمت نسل جدیدی از الزامات مبتنی بر مقررات فنی است؛ مقرراتی که از دل استاندارد‌های موجود شکل می‌گیرند و زمینه نزدیک‌تر شدن الزامات داخلی به ضوابط و رویه‌های اجرایی بین‌المللی را فراهم می‌کنند.

گفتنی است در جریان این تور رسانه‌ای، خبرنگاران از سه واحد تولیدی شامل یک واحد تولید تجهیزات بازی کودکان، یک واحد تولید چمن مصنوعی و یک واحد خودروسازی بازدید کردند و از نزدیک با فرآیند تولید، ارزیابی انطباق و سازوکار‌های کنترل کیفیت در واحد‌های مشمول استاندارد اجباری آشنا شدند.