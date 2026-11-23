باشگاه خبرنگاران جوان - حسن عابدینی معاون سیاسی رسانه ملی و کارشناس ارشد حوزه بین الملل در یاداشتی نوشت:

دونالد ترامپ، شی جین پینگ و ولادیمیر پوتین هفته گذشته در حاشیهٔ اجلاس همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه در شهر شنژن چین بر سر یک میز نشستند. برخی این نشست ۹۰ دقیقه‌ای را حتی با نشست یالتا در جنگ جهانی دوم مقایسه کردند، اما تفاوت‌های شکلی و ماهوی بین این دو نشست وجود دارد:

الف: نشست یالتا چند ماه پیش از پایان جنگ جهانی دوم از چهارم تا یازدهم فوریه سال ۱۹۴۵ به مدت هشت روز در کاخ تزار‌ها در شهر یالتا واقع در شبه جزیره کریمه برگزار شد. در این نشست فرانکلین روزولت رئیس‌جمهور آمریکا و وینستون چرچیل نخست‌وزیر بریتانیا از یک سو و جوزف استالین رهبر شوروی از سوی دیگر عمدتاً دربارهٔ سرنوشت کشور‌های اروپایی پس از پایان جنگ گفت‌و‌گو کردند.

ب: نشست شنژن نشستی سه‌جانبه میان دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، شی جین پینگ، رئیس‌جمهور چین و ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه در ۱۹ نوامبر ۲۰۲۶ (۲۸ آبان ۱۴۰۵) در شهر شنژن چین و در حاشیهٔ اجلاس سران اپک برگزار شد. در این نشست در باره انرژی، احترام به مصونیت مقام‌های دولتی در برابر دیوان کیفری بین‌المللی، تعهد سه کشور به گفت‌و‌گو برای کاهش خطر‌های هسته‌ای و اصلاح ساختار سازمان ملل گفت‌و‌گو شد.

ج: نظام بین‌الملل حد فاصل کنفرانس یالتا که در ماه‌های پایانی جنگ جهانی دوم بود تا کنفرانس شنژن دچار دگرگیسی شده است. در نشست یالتا سران آمریکا و بریتانیا شرکت داشتند، اما در این نشست اروپا غایب بود. این همان پیش‌بینی نظریه‌پردازان را به ذهن متبادر می‌کند که معتقدند قدرت از غرب در حال انتقال به شرق است.

د: روزولت رئیس‌جمهور پیشین آمریکا در یالتا به عنوان رهبر پیروز در جنگ شرکت داشت، اما ترامپ در نشست شنژن به عنوان رهبری ناکام در جنگ ضد جمهوری اسلامی ایران شرکت داشت. ترامپ نه فقط در جنگ که در انتخابات داخلی مجلس سنا، مجلس نمایندگان و فرمانداری‌ها نیز شکست سنگینی را متحمل شده است.

ه: آمریکا در جنگ اکراین در قالب ناتو، حمایت از اروپایی‌ها، تلاش برای نابودی زیرساخت‌های روسیه و در پیش گرفتن سیاست‌های پاندولی تا مرز سرنگون کردن دولت کرملین پیش رفت و از دیگر سو با تجهیز تایوان به جنگ‌افزار‌های نوین در برابر چین به تمامیت ارضی چین پشت پا زده است تا اعتماد چین و روسیه به آمریکا هم‌اکنون به پایین‌ترین حد برسد.

و: شی جین پینگ شخصیتی است که براحتی دست از روی گلوی رقیب یا دشمنش بر نمی‌دارد. او با تغییر قانون اساسی عملا هم‌رده مائو قرار گرفت. شی که کشوری با یک میلیارد و ۴۵۰ میلیون نفر را اداره می‌کند باهوش‌تر از آن است که به کسی اعتماد کند که هر زمان راهی پیدا کرده به تمامیت ارضی چین صدمه زده است، تایوان را مسلح کرده است، تعرفه واردات از چین را چند برابر کرده است و تحریم‌هایی ضد شرکت‌های چینی وضع کرده است.

ولادیمیر پوتین هم که پس از گذر از دالان‌های هزارتوی کا گ ب به دنیای سیاست وارد شده افزون بر دو دهه قدرت در کرملین را بر عهده دارد و از این رو با تجربه‌تر از آن است که فریب ترامپ را بخورد که همه هنرش در قماربازی و تردد در جزیره بدنام اپستین است. شی و پوتین در دوران زمامداری خود بیش از ۴۰ بار با یکدیگر دیدار داشته‌اند.

ز: ایران به گواه بسیاری از کارشناسان و تحلیگران تنها قدرت غایب همیشه حاضر معنوی اجلاس شنژن بود نه مانند یالتا که دیگران برای آن تصمیم بگیرند بلکه تاثیرگذار بر فرایند تصمیم‌ها بود که البته ترامپ از همسویی مثلث قدرت شرقی (چین، ایران و روسیه) خرسند نیست.

شی و پوتین در گذر زمان دریافته‌اند که تضعیف جمهوری اسلامی ایران به عنوان قدرت بالانسر جهانی موجب خواهد شد تا ارتش آمریکا بدون کوچکترین مقاومتی تا پشت مرز‌های چین و روسیه پیش برود. امضای تفاهم‌نامه‌های همکاری ۲۰-۲۵ ساله جداگانه میان پکن و مسکو با تهران نمادی از تلاش مثلث قدرت شرقی برای استمرار همکاری‌ها در آینده است تا به انتقال قدرت از غرب به شرق که ناشی از افول آمریکاست شتاب بیشتری بدهند.