باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی - احمد جعفری‌نسب، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران، در تشریح جزئیات پرونده عرضه خارج از شبکه خودرو‌های ایران‌خودرو اظهار کرد: تعدادی خودروی بدون پلاک در پارکینگی نگهداری می‌شد که این محل در سامانه جامع انبار‌ها به ثبت نرسیده بود و خودرو‌های موجود در آن نیز در این سامانه ثبت نشده بودند.

وی افزود: بر اساس مقررات قانونی، نگهداری کالا خارج از شبکه رسمی و بدون ثبت اطلاعات در سامانه‌های مربوط، مشمول بررسی و رسیدگی قانونی است و سازمان تعزیرات حکومتی در چنین مواردی به موضوع ورود می‌کند.

جعفری‌نسب با اشاره به ابعاد قانونی این پرونده تصریح کرد: موضوع نگهداری خودرو‌های بدون پلاک در پارکینگ ثبت‌نشده، از منظر مقررات مربوط به قاچاق کالا و عرضه خارج از شبکه، به‌ویژه تبصره ۶ ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در حال بررسی است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران درباره افراد مرتبط با این پرونده گفت: اشخاص حقیقی در این پرونده مطرح هستند و بررسی‌ها نشان می‌دهد افراد مختلفی در موضوع نگهداری خودرو‌ها با یکدیگر همکاری داشته‌اند که نقش و میزان مسئولیت هر یک در دست بررسی است.

وی تأکید کرد: رسیدگی به پرونده همچنان ادامه دارد و بررسی‌های انجام‌شده هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است.

جعفری‌نسب خاطرنشان کرد: پس از تکمیل بررسی‌ها و مشخص شدن ابعاد پرونده، تصمیمات قانونی لازم درباره تخلفات احتمالی و افراد مرتبط با آن اتخاذ خواهد شد.