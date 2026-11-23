باشگاه خبرنگاران جوان - عباس میرزاحسینی با اشاره به برگزاری همایش بین‌المللی «حکمرانی فرهنگ و هویت اسلامی ایرانی در مکتب مجاهد شهید امام خامنه‌ای (قدس‌الله نفسه الزکیه)» اظهار کرد: این همایش به همت دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی و با همکاری مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی برگزار می‌شود و تلاش دارد ابعاد نظری و عملی حکمرانی فرهنگ و هویت اسلامی ایرانی را در اندیشه و سیره رهبر شهید انقلاب اسلامی بررسی کند.

وی افزود: این رویداد علمی در دو بخش کلان نظری و عملی طراحی شده است. در بخش نخست، مبانی اندیشه‌ای حکمرانی فرهنگ، از جمله فلسفه و دکترین فرهنگی، نظریه پیشرفت فرهنگ، نظام مسائل حکمرانی فرهنگ، الگوی حکمرانی ولایی، نوآوری‌های گفتمانی و نظریه‌پردازی فرهنگی، حکمرانی شبکه‌ای، آینده‌پژوهی فرهنگی و الگوهای سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری فرهنگ مورد بررسی قرار می‌گیرد.

رئیس کارگروه رسانه همایش ادامه داد: بخش دوم به بررسی حکمرانی فرهنگ در سیره و عمل امام مجاهد شهید اختصاص دارد و چهار محور حکمرانی هویت ملی و مهندسی تمدن اسلامی، حکمرانی دانشگاه تمدن‌ساز، حکمرانی و نظام‌سازی فرهنگی، تعلیم و تربیت و حکمرانی قرارگاهی قدرت نرم و نقش شورای عالی انقلاب فرهنگی را شامل می‌شود.

میرزاحسینی با تشریح موضوعات این محورها بیان کرد: بررسی الگوهای حکمرانی هویت و انسجام ملی، معماری نهادهای تمدن‌ساز فرهنگی، مقابله با تهاجم فرهنگی، حکمرانی فضای مجازی، دانشگاهیان حکمت‌بنیان، تحول نظام آموزش عالی، وحدت حوزه و دانشگاه، تحول بنیادین آموزش‌وپرورش و ارتقای اثربخشی قرارگاه فرهنگی کشور از جمله موضوعاتی است که در این همایش مورد توجه قرار گرفته است.

وی همچنین از تمدید مهلت دریافت آثار خبر داد و گفت: پژوهشگران، استادان دانشگاه، صاحب‌نظران و علاقه‌مندان می‌توانند چکیده و اصل مقالات خود را تا ۱۰ آذرماه ۱۴۰۵ به دبیرخانه همایش ارسال کنند.

به گفته رئیس کارگروه رسانه همایش، مقالات برتر این رویداد در مجلات معتبر علمی و پژوهشی منتشر خواهد شد.

همایش بین‌المللی «حکمرانی فرهنگ و هویت اسلامی ایرانی در مکتب مجاهد شهید امام خامنه‌ای» روز ۲۲ آذرماه ۱۴۰۵ برگزار می‌شود و علاقه‌مندان برای اطلاع از جزئیات محورها و شیوه ارسال آثار می‌توانند به تارنمای emamshahid.sccr.ir مراجعه کنند.

منبع: شورای عالی انقلاب فرهنگی