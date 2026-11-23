باشگاه خبرنگاران جوان - در اقدامی خیرخواهانه و با هدف حمایت از روند درمان نوزادان نارس، هزینه‌های پیش‌بینی شده برای برگزاری مراسم گرامیداشت روز جهانی نوزاد نارس امسال به پیشنهاد سرپرستار و پرستاران بخش مراقبت‌های ویژه نوزادان، حمایت رئیس و مدیر پرستاری مرکز آموزشی و درمانی ۱۷ شهریور رشت و همراهی خیرین نیک‌اندیش به تأمین داروی حیاتی برکتانت (Beractant) اختصاص یافت. این تصمیم با توجه به اهمیت دسترسی به دارو‌های تخصصی مورد نیاز نوزادان نارس و ضرورت تأمین به موقع اقلام دارویی حیاتی اتخاذ شد.

داروی برکتانت از دارو‌های تخصصی مورد استفاده در درمان نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی است که تأمین و دسترسی به موقع آن، از اهمیت ویژه‌ای در روند درمان و مراقبت از این گروه از بیماران برخوردار است. در شرایطی که تأمین برخی اقلام دارویی با محدودیت‌هایی مواجه است، اختصاص منابع به نیاز‌های ضروری درمانی، اقدامی مؤثر در حمایت از تداوم خدمات تخصصی و مراقبتی به شمار می‌رود.

دکتر صدرالدین مهدی‌پور، رئیس بیمارستان با اشاره به اهمیت اولویت‌بخشی به نیاز‌های واقعی بیماران در برنامه‌ریزی‌ها و تخصیص منابع گفت: اختصاص هزینه‌های مراسم گرامیداشت روز جهانی نوزاد نارس به تأمین داروی ضروری برکتانت، اقدامی ارزشمند در راستای توجه به اولویت‌های درمانی و مسئولیت اجتماعی در قبال بیماران است. چنین رویکردی نشان می‌دهد که با هم‌افزایی ظرفیت‌های موجود و مشارکت خیرین می‌توان منابع را به نیاز‌های ضروری‌تر حوزه درمان هدایت کرد.

او ضمن قدردانی از این اقدام خداپسندانه نیکوکاران و تیم پرستاری بیمارستان افزود: امیدواریم با تداوم مشارکت خیران نیک‌اندیش و تقویت فرهنگ نوعدوستی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی، زمینه تأمین پایدارتر دارو‌های مورد نیاز بیماران فراهم شود و هیچ نوزادی به دلیل کمبود اقلام دارویی ضروری، از دریافت خدمات درمانی مورد نیاز محروم نماند.

منبع: گیل‌وب‌دا