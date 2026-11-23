باشگاه خبرنگاران جوان - شبکه نمایش ضمن تسلیت به مناسبت درگذشت غلامرضا نیکخواه ـ بازیگر پیشکسوت ـ به‌منظور یادبود این هنرمند فقید، جدول پخش خود را تغییر داد.

بر اساس این گزارش، فیلم سینمایی «بابا من زن بگیر نیستم» به کارگردانی افشین صادقی امشب (۲ آذر ماه) ساعت ۲۱ روانه آنتن می شود.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: چهار جوان شاغل در یك هتل از مدیر كل درخواست وام ازدواج می كنند. مدیر كل موافقت با درخواست آنها را مشروط به رضایت (مرتضی) برای ازدواج می داند. (مرتضی) همكار آنها پیر پسری ۴۵ ساله است. چهار جوان موضوع وام را با (مرتضی) در میان می گذارند اما...

از بازیگرانی که در این فیلم به ایفای نقش پرداخته‌اند می‌توان زنده یاد غلامرضا نیکخواه، یوسف صیادی، علی ابوالحسنی، عارف لرستانی و جواد عابدی را نام برد.

منبع: روابط عمومی شبکه نمایش