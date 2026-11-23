باشگاه خبرنگاران جوان - آیین بهره‌برداری از پروژه نهال‌کاری در منطقه حفاظت شده پلنگ‌دره قم با کاشت ۵ هزار اصله نهال در ۳۳ هکتار از عرصه‌های بیابانی این زیستگاه ارزشمند، با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قم، مسئول بسیج سازندگی سپاه امام علی بن ابیطالب (ع) و مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قم برگزار شد.

سیده مریم محمدی در این مراسم با اشاره به اهمیت احیای پوشش گیاهی و مقابله با تخریب عرصه‌های طبیعی در سخنانی اظهار داشت: خشکسالی، برداشت بی‌رویه از منابع آبی و چرای بیش از حد دام از مهم‌ترین عوامل تخریب پوشش گیاهی در این منطقه است و اجرای طرح‌های احیاء و توسعه پوشش گیاهی در این زیستگاه‌های طبیعی، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

وی خاطرنشان کرد: اجرای این پروژه با هدف کمک به احیای پوشش گیاهی، بهبود شرایط زیست‌محیطی و تقویت تاب‌آوری عرصه‌های طبیعی در حاشیه منطقه حفاظت‌شده پلنگ‌دره انجام می‌شود و تداوم چنین اقداماتی می‌تواند نقش مؤثری در حفاظت از منابع طبیعی و مقابله با پیامد‌های بیابان‌زایی داشته باشد.