\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0645\u0634\u0627\u0647\u062f\u0647 \u06af\u0644\u0647\u200c\u0627\u06cc \u0627\u0632 \u0628\u0632\u0647\u0627\u06cc \u0648\u062d\u0634\u06cc \u062f\u0631 \u0627\u0631\u062a\u0641\u0627\u0639\u0627\u062a \u0645\u062d\u0648\u0631 \u0647\u0631\u0627\u0632\u060c \u0628\u0627\u0644\u0627\u06cc \u0622\u0628\u0634\u0627\u0631 \u062a\u06a9\u0627\u0648\u0631\u060c \u062c\u0644\u0648\u0647 \u0627\u06cc \u0632\u06cc\u0628\u0627 \u0627\u0632 \u062d\u06cc\u0627\u062a \u0648\u062d\u0634 \u0645\u0646\u0637\u0642\u0647 \u0631\u0627 \u0628\u0647 \u0646\u0645\u0627\u06cc\u0634 \u06af\u0630\u0627\u0634\u062a.\n