باشگاه خبرنگاران جوان - مرتضی لطفی رئیس هیات‌مدیره سازمان تامین اجتماعی دوشنبه شب در دیدار با استاندار البرز، جمعی از فعالان اقتصادی، نمایندگان اتاق بازرگانی و صاحبان صنایع استان اظهار کرد: این موضوع بر روند نوسازی تجهیزات و توسعه خدمات درمانی تاثیر گذاشته است.

وی با اشاره به بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی بیان داشت: بخشی از ناترازی مالی سازمان ناشی از تعهداتی است که در طول سال‌های گذشته ایجاد شده، اما منابع مالی متناسب با این تعهدات تأمین نشده است.

لطفی گفت: این موضوع در کنار مطالبات سازمان از کارفرمایان و محدودیت‌های وصول منابع، شرایط دشواری را برای انجام تعهدات ایجاد کرده است.

رئیس هیات‌مدیره سازمان تامین اجتماعی با اشاره به مطالبات این سازمان از کارفرمایان و ضرورت حمایت از استمرار فعالیت واحد‌های تولیدی اضافه کرد: ما به‌خوبی می‌دانیم که تعطیلی هر واحد تولیدی علاوه بر آسیب به اشتغال، موجب از دست رفتن منابع بیمه‌ای نیز می‌شود؛ بنابراین در تصمیم‌گیری‌ها باید ملاحظات اقتصادی و اجتماعی بنگاه‌ها مورد توجه قرار گیرد و تلاش شود فشار مضاعفی به تولیدکنندگان وارد نشود.

وی با تاکید بر اینکه مسائل مطرح‌شده از سوی استاندار البرز و فعالان اقتصادی استان مورد توجه قرار گرفته است، خاطرنشان کرد: موارد و مصادیق مطرح‌شده در این نشست، از جمله مسائل مربوط به کارفرمایان، تقسیط مطالبات، مشکلات شهرک‌های صنعتی، توسعه مراکز درمانی و همکاری با مراکز ارائه‌دهنده خدمات سلامت، یادداشت شده و در چارچوب بررسی‌های کارشناسی و تصمیم‌گیری‌های ملی پیگیری خواهد شد.

رئیس هیات‌مدیره سازمان تامین اجتماعی تاکید کرد: سازمان نسبت به مسئولیت‌های اجتماعی خود در استان‌ها آگاه است و تلاش می‌کند با استفاده از ظرفیت شرکت‌های تابعه و امکانات موجود، در حوزه‌هایی مانند تجهیز مراکز درمانی و حمایت از نیاز‌های منطقه‌ای نقش مؤثرتری ایفا کند. موضوعات مطرح‌شده در این نشست نیز برای بررسی و اتخاذ تصمیمات لازم در سطح ملی دنبال خواهد شد.

استاندار البرز نیز با تاکید بر ضرورت تقویت حمایت‌های سازمان تأمین اجتماعی از مردم و فعالان اقتصادی گفت: بخش خصوصی با وجود محدودیت‌های انرژی، مشکلات تأمین مواد اولیه و شرایط دشوار اقتصادی، تولید را متوقف نکرده و مراکز درمانی نیز با وجود مطالبات معوق همچنان به مردم خدمت می‌کنند؛ انتظار می‌رود تأمین اجتماعی نیز در توسعه خدمات و حمایت از این مجموعه‌ها همراهی بیشتری داشته باشد.

مجتبی عبداللهی افزود: فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان در شرایطی که با محدودیت‌های ناشی از شرایط جنگی، دشواری تأمین مواد اولیه، نگرانی‌های اقتصادی و کمبود انرژی به‌ویژه برق و گاز مواجه بوده‌اند، با مسئولیت‌پذیری و تلاش مضاعف پای کار تولید ایستاده‌اند و اجازه نداده‌اند چرخ واحد‌های تولیدی متوقف شود.

وی بیان داشت: بخش خصوصی علاوه بر تلاش برای حفظ اشتغال، تأمین حقوق کارکنان و استمرار فعالیت واحد‌های تولیدی، در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی نیز حضوری فعال داشته و در کنار مردم ایستاده است؛ از این رو انتظار می‌رود سایر نهاد‌های خدمت‌رسان نیز متناسب با این میزان همراهی، حمایت مؤثرتری از مردم و فعالان اقتصادی داشته باشند.

استاندار البرز با تأکید بر جایگاه مردمی سازمان تأمین اجتماعی اضافه کرد: این سازمان به دلیل گستردگی جامعه تحت پوشش و ارتباط مستقیم با زندگی بخش قابل توجهی از مردم، مسئولیت مهمی در حوزه خدمات اجتماعی و درمانی دارد و انتظار می‌رود در شرایط کنونی، همراهی و حمایت خود را از بیمه‌شدگان و مراکز ارائه‌دهنده خدمات درمانی بیش از پیش تقویت کند.

عبداللهی با اشاره به جمعیت قابل توجه بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی در شهر‌های بزرگ استان گفت: در برخی شهر‌های پرجمعیت البرز، جمعیت تحت پوشش تأمین اجتماعی به حدود نیمی از جمعیت شهر می‌رسد؛ بنابراین توسعه متناسب زیرساخت‌های درمانی، افزایش ظرفیت مراکز خدمات‌رسان و ارتقای کیفیت خدمات، ضرورتی جدی است.

وی ادامه داد: امکانات درمانی سازمان تأمین اجتماعی باید متناسب با جمعیت تحت پوشش توسعه یابد تا بیمه‌شدگان برای دریافت خدمات مورد نیاز با محدودیت و دشواری مواجه نباشند.

استاندار البرز همچنین با اشاره به نقش بیمارستان‌ها، داروخانه‌ها، آزمایشگاه‌ها و مراکز درمانی خصوصی در ارائه خدمات به بیمه‌شدگان خاطرنشان کرد: این مراکز با وجود هزینه‌های سنگین و مطالبات پرداخت‌نشده، همچنان به ارائه خدمات ادامه می‌دهند و در شرایط دشوار اقتصادی همراه مردم هستند؛ از این رو انتظار می‌رود سازمان تامین اجتماعی نیز با تسریع در پرداخت مطالبات و تقویت تعاملات، حمایت ویژه‌ای از این مجموعه‌ها داشته باشد.

منبع: روابط عمومی استانداری البرز