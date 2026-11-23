باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - مارک روته، دبیرکل ناتو، روز دوشنبه در واکنش به گزارش‌ها درباره احتمال پرتاب یک ماهواره مجهز به سلاح هسته‌ای از سوی روسیه به مدار زمین طی هفته‌های آینده، اعلام کرد تعهدات دفاعی ناتو حوزه فضا را نیز در بر می‌گیرد.

روته در نشست خبری مشترک با فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، در برلین تأکید کرد که این ائتلاف به‌طور مستمر وضعیت بازدارندگی و آمادگی دفاعی خود را ارزیابی می‌کند.

وی در پاسخ به پرسشی درباره این گزارش‌ها گفت: «می‌توانم به شما اطمینان بدهم که ما همواره از هر وجب از قلمرو ناتو دفاع خواهیم کرد و این موضوع شامل اطمینان از امنیت ما در حوزه فضا نیز می‌شود.»

دبیرکل ناتو خاطرنشان کرد که ارزیابی‌های امنیتی این ائتلاف تمام اعضا را در بر می‌گیرد؛ نه فقط کشورهای اروپایی، بلکه آمریکا و کانادا را نیز شامل می‌شود. وی در این زمینه به تلاش‌های مشترک برای مقابله با نفوذ روسیه و چین در منطقه قطب شمال اشاره کرد.

روته افزود: «این موضوع حوزه فضا را نیز شامل می‌شود؛ حوزه‌ای که دقیقاً به گزارش‌هایی مربوط است که در رسانه‌های آلمان درباره اقدامات احتمالی روسیه منتشر شده است.»

پیش‌تر در روز دوشنبه، رسانه‌های آلمانی گزارش دادند که سرویس اطلاعات فدرال آلمان (BND) و شرکای غربی این کشور مدعی شدند که روسیه ممکن است پیش از پایان سال جاری میلادی، ماهواره‌ای مجهز به سلاح هسته‌ای با نام «اسپوتنیک-اس» را به فضا پرتاب کند.

این رسانه‌ها به نقل از منابع امنیتی گزارش دادند که ساخت این ماهواره به‌طور کامل به پایان رسیده و در منطقه کلان‌شهری مسکو نگهداری می‌شود. همچنین بر اساس ارزیابی‌های اطلاعاتی که اوایل ماه نوامبر به اشتراک گذاشته شده، احتمال دارد این ماهواره طی ۶۰ روز آینده پرتاب شود.

بر اساس این گزارش‌ها، نیروهای مسلح آلمان موسوم به «بوندس‌وِر» طی هفته‌های گذشته مقام‌های ارشد این کشور، از جمله بوریس پیستوریوس، وزیر دفاع، را در جریان این موضوع قرار داده‌اند و افسران ارتش آلمان احتمال پرتاب این ماهواره در ماه دسامبر را منتفی نمی‌دانند.

انفجار هسته‌ای در مدار پایین زمین می‌تواند طی چند ماه تمام ماهواره‌های مستقر در آن محدوده را از کار بیندازد و سامانه‌های ناوبری جهانی، ارتباطات مخابراتی و پیش‌بینی وضعیت آب‌وهوا را مختل کند.

سفارت روسیه در برلین به رسانه‌های محلی اعلام کرد از چنین برنامه‌هایی اطلاعی ندارد و «تمام ادعاهای بی‌اساس درباره فعالیت‌های فضایی فدراسیون روسیه» را بخشی از «یک کارزار تبلیغاتی» دانست.

این سفارتخانه اعلام کرد فعالیت‌های فضایی روسیه «مطابق با تعهدات بین‌المللی» انجام می‌شود و «صرفاً اهداف صلح‌آمیز» را دنبال می‌کند.

منبع: آناتولی